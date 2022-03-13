Россиян пугают новыми деньгами… из монополии

Фото: Telegram

ФЕЙК: В обращение поступят новые рубли.

Их фотографии уже пошли в разнос в мессенджерах и социальных сетях. Якобы в России собираются выпустить в обращение новые купюры номиналом: десять, двадцать, пятьдесят, триста и даже в один рубль.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Такое вбросы делают для того, чтобы посеять панику и неразбериху в обществе.

Главное, что нужно знать - большинство из банкнот с фотографий, которые удалось найти в этих сообщениях - коллекционные, сувенирные и даже игровые. Их легко можно либо выменять у коллекционеров, либо заказать в интернет-магазинах как памятные подарки. Такие деньги не являются платежным средством – об этом говорится на обратной стороне купюры.

При этом некоторые купюры из рассылки – это реальные образцы модернизированных банкнот. Центробанк запланировал этот процесс на 2021-2025. «Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей», - говорится на сайте регулятора. На каждую банкноту будет добавлен федеральный округ, его территории, история и современные достижения.

Что касается купюр номиналом в 5, 20 и 300 рублей, а тем более в 1 рубль - они в Центробанке не обсуждаются.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

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