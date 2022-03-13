Съемки украинского боевика приняли за подготовку очередного фейка

скриншот с видео

ФЕЙК: «Украина с помощью западных агентов и специалистов приступила к массовому созданию и распространению фейкового материала о бомбардировках жилых районов украинских городов, населенных пунктов, больниц, роддомов и ударов биологическим оружием российскими военными проводящими операцию по денацификации Украины…», - говорится в одном из телеграм-каналов. Текст подкрепляется двумя видео. На одном спасатель несет по улице ребенка без сознания и передает его в руки медиков, а на другом гример рисует на молодом человеке с девушкой кровавые подтеки.

НА САМОМ ДЕЛЕ: С украинской стороны действительно распространяется огромное количество фейков и постановочных видео (чего стоит одна «разбомбленная больница в Мариуполе»), но это съемки боевика CONTAMIN от компании driu production. Его смонтированная часть длиной 25 минут была загружена в Ютьюб 17 февраля 2022 года.

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