Голые и страшно красивые: большие звезды Седокова, Собчак, Ивлеева и Толкалина разделись ради большой выгоды

Ксения Собчак удачно началась год — после бани нырнула голая в бочку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ради рейтингов, повышения охватов в инстаграме и упоминаний в СМИ наши звезды и участвовали в обсуждении громких тем, и решались на спорные высказывания, и тратили время на общение с подписчиками. Самым легким способом стать объектом обсуждения были публикации полуголых фото в инстаграме. Это легко и звонко монетизировалось – число подписчиков, охваты и цитируемость росли, а значит приносили рекламные интеграции и контракты. Полностью никто не раздевался, но с воображением у артистов все в порядке – поэтому они регулярно оголяли разные части тела. Перед блокировкой инстаграма вспоминаем самые обсуждаемые раздевания звезд в соцсети.

Ксения Собчак

Многие знаменитости регулярно привлекали внимание «голыми фото». Ксения Собчак делала это редко, но метко. Самый обсуждаемый кадр вышел в инстаграме звезды в начале этого года. Ксения так удачно сходила в баню, что инстаграм это надолго запомнит. Фото в бочке собрало полмиллиона лайков и восторгов. Собчак не стесняется показать и лицо без макияжа, фильтров, и голые ягодицы. Фигура у 40-летней телеведущей и блогера спортивная – звезда регулярно занимается в спортзале, держит форму. Поэтому может себе позволить разнообразить аналитику «голой правдой».

Анастасия Волочкова

Шпагаты балерины Волочковой долгие годы развлекали публику. Несмотря на то, что подписчиков у Анастасии по меркам топ-блогеров не много – всего 1,3 млн; но публикации ее шпагата разлетались по сети и сайтам СМИ. 46-летняя Волочкова садится на шпагат то в купальнике, то в нижнем белье. Непременно напоминает, что все должны ей завидовать, так как повторить не смогут. Решиться на подобные фото действительно сложно, однако Волочкова уже перешла в телеграм, так что забыть ее шпагаты не получится.

Анастасия Волочкова уселась на очередной шпагат в ванной комнате Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анна Седокова

39-летняя певица, бизнесвумен и многодетная мама Анна Седокова – барышня грамотная, регулярно учится, проходит курсы, получает второе высшее образование. Эта звезда оголялась перед важными премьерами, презентациями коллекций своего бренда одежда. У Седоковой все продумано – поэтому ее спортивный и красивый муж Янис Тимма периодически составляет жене компанию. Анне есть что показать – пышная грудь, ягодицы, идеальная талия. Поклонники предполагают, что грудь певица увеличила. А сама Седокова призналась лишь в том, что после первых родов сделала липосакцию. Теперь артистка старается держать вес 60 кг, но часто весы показывают – 65 кг. Так как в инстаграме есть фильтры – в нижнем белье Седокова выглядит всегда на 60 кг.

Анна Седокова заставляет мужа делать «голые» селфи

Оксана Самойлова

Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова не скрывает – ни пластику груди, ни уколов красоты. 33-летняя Самойлова завоевывала внимание фолловеров сюжетами о детях, быте большой семьи, секретах красоты. Оксана часто демонстрировала фигуру и жаловалась после четвертых родов, что хочет набрать вес. Фигура у Самойловой идеальная, поэтому обнажается она регулярно. Сейчас семья отдыхает в ОАЭ и у Оксаны полно смелых ракурсов.

Оксана Самойлова сделала больше всех блогеров фото в купальнике

Кристина Асмус

После развода с комиком Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус стала регулярно шокировать подписчиков. 33-летняя Асмус периодически обнажала разные части тела. Контент у артистки в инстаграме был незамысловатый – пиар проектов, факты о себе любимой и странные фото. Отсутствие личной жизни в инстаграме Кристина компенсировала эпатажными снимками. Говорят, ради этих фото Асмус заставляла то коллег, то своего парня сделать по сто снимков на айфон – чтобы найти удачный кадр. В итоге – снимки и правда выходили неоднозначные и обсуждаемые.

Кристина Асмус забыла о нижнем белье Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Климова

Актриса и многодетная мама Екатерина Климова не делает пластику, не использует фильтры, потому что в свои 44 года в отличной форме. Никаких диет и секретов нет – гены в данном случае решают все. Климова никогда не стеснялась публиковать фото в купальниках с отдыха: если ее коллеги убирают целлюлит и вытягивают ноги, то Екатерина может похвастаться - «все свое».

Екатерина Климова не использовала фильтры Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Любовь Толкалина

Артистка Толкалина в отличие от остальных смелых коллег обнажалась не только ради хайпа. Очевидно, что Любови нравилось позировать полуобнаженной на пляжах, в полях и лесах. Креатива масса – ракушки, песок, вода и прозрачные ткани Толкалина использовала как декор. 44-летняя актриса демонстрировала отличную физическую форму всегда с удовольствием. Любовь занимается йогой, правильно питается, посещает косметологов, поэтому выглядит на 10 лет моложе цифр в паспорте.

Любовь Толкалина умеет креативить, скрывая свою «запрещенку» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Ивлеева

31-летняя блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева прощается с инстаграмом, в том числе откровенными фото – демонстрирует пышную грудь. Настя не стесняется раздеваться, так как много работает над фигурой с помощью диет и в спортзале. Ивлеева не стесняется быть смешной и естественной в соцсетях, однако это не распространяется на фото, где она демонстрирует свои части тела. Снимки в купальниках у Ивлеевой выполнены максимально «серьезно»: неслучайно Анастасия снималась для обложек мужских журналов. Говорят, что фотошоп согласовывали неделями.

Анастасия Ивлеева делает акцент на грудь. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды оплакивают Инстаграм: Собчак, Бузова и другие знаменитости теряют десятки миллионов

Раскрыты доходы звезд шоу-бизнеса, утраченные из-за блокировки Инстаграма (подробности)