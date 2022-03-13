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Звезды13 марта 2022 13:10

Голые и страшно красивые: большие звезды Седокова, Собчак, Ивлеева и Толкалина разделись ради большой выгоды

Откровенные фото звезд в инстаграме обнажили их фигуры и долгосрочные планы
Ирина ВИКТОРОВА
Ксения Собчак удачно началась год — после бани нырнула голая в бочку

Ксения Собчак удачно началась год — после бани нырнула голая в бочку

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ради рейтингов, повышения охватов в инстаграме и упоминаний в СМИ наши звезды и участвовали в обсуждении громких тем, и решались на спорные высказывания, и тратили время на общение с подписчиками. Самым легким способом стать объектом обсуждения были публикации полуголых фото в инстаграме. Это легко и звонко монетизировалось – число подписчиков, охваты и цитируемость росли, а значит приносили рекламные интеграции и контракты. Полностью никто не раздевался, но с воображением у артистов все в порядке – поэтому они регулярно оголяли разные части тела. Перед блокировкой инстаграма вспоминаем самые обсуждаемые раздевания звезд в соцсети.

Ксения Собчак

Многие знаменитости регулярно привлекали внимание «голыми фото». Ксения Собчак делала это редко, но метко. Самый обсуждаемый кадр вышел в инстаграме звезды в начале этого года. Ксения так удачно сходила в баню, что инстаграм это надолго запомнит. Фото в бочке собрало полмиллиона лайков и восторгов. Собчак не стесняется показать и лицо без макияжа, фильтров, и голые ягодицы. Фигура у 40-летней телеведущей и блогера спортивная – звезда регулярно занимается в спортзале, держит форму. Поэтому может себе позволить разнообразить аналитику «голой правдой».

Анастасия Волочкова

Шпагаты балерины Волочковой долгие годы развлекали публику. Несмотря на то, что подписчиков у Анастасии по меркам топ-блогеров не много – всего 1,3 млн; но публикации ее шпагата разлетались по сети и сайтам СМИ. 46-летняя Волочкова садится на шпагат то в купальнике, то в нижнем белье. Непременно напоминает, что все должны ей завидовать, так как повторить не смогут. Решиться на подобные фото действительно сложно, однако Волочкова уже перешла в телеграм, так что забыть ее шпагаты не получится.

Анастасия Волочкова уселась на очередной шпагат в ванной комнате

Анастасия Волочкова уселась на очередной шпагат в ванной комнате

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анна Седокова

39-летняя певица, бизнесвумен и многодетная мама Анна Седокова – барышня грамотная, регулярно учится, проходит курсы, получает второе высшее образование. Эта звезда оголялась перед важными премьерами, презентациями коллекций своего бренда одежда. У Седоковой все продумано – поэтому ее спортивный и красивый муж Янис Тимма периодически составляет жене компанию. Анне есть что показать – пышная грудь, ягодицы, идеальная талия. Поклонники предполагают, что грудь певица увеличила. А сама Седокова призналась лишь в том, что после первых родов сделала липосакцию. Теперь артистка старается держать вес 60 кг, но часто весы показывают – 65 кг. Так как в инстаграме есть фильтры – в нижнем белье Седокова выглядит всегда на 60 кг.

Анна Седокова заставляет мужа делать «голые» селфи

Анна Седокова заставляет мужа делать «голые» селфи

Оксана Самойлова

Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова не скрывает – ни пластику груди, ни уколов красоты. 33-летняя Самойлова завоевывала внимание фолловеров сюжетами о детях, быте большой семьи, секретах красоты. Оксана часто демонстрировала фигуру и жаловалась после четвертых родов, что хочет набрать вес. Фигура у Самойловой идеальная, поэтому обнажается она регулярно. Сейчас семья отдыхает в ОАЭ и у Оксаны полно смелых ракурсов.

Оксана Самойлова сделала больше всех блогеров фото в купальнике

Оксана Самойлова сделала больше всех блогеров фото в купальнике

Кристина Асмус

После развода с комиком Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус стала регулярно шокировать подписчиков. 33-летняя Асмус периодически обнажала разные части тела. Контент у артистки в инстаграме был незамысловатый – пиар проектов, факты о себе любимой и странные фото. Отсутствие личной жизни в инстаграме Кристина компенсировала эпатажными снимками. Говорят, ради этих фото Асмус заставляла то коллег, то своего парня сделать по сто снимков на айфон – чтобы найти удачный кадр. В итоге – снимки и правда выходили неоднозначные и обсуждаемые.

Кристина Асмус забыла о нижнем белье

Кристина Асмус забыла о нижнем белье

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Климова

Актриса и многодетная мама Екатерина Климова не делает пластику, не использует фильтры, потому что в свои 44 года в отличной форме. Никаких диет и секретов нет – гены в данном случае решают все. Климова никогда не стеснялась публиковать фото в купальниках с отдыха: если ее коллеги убирают целлюлит и вытягивают ноги, то Екатерина может похвастаться - «все свое».

Екатерина Климова не использовала фильтры

Екатерина Климова не использовала фильтры

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Любовь Толкалина

Артистка Толкалина в отличие от остальных смелых коллег обнажалась не только ради хайпа. Очевидно, что Любови нравилось позировать полуобнаженной на пляжах, в полях и лесах. Креатива масса – ракушки, песок, вода и прозрачные ткани Толкалина использовала как декор. 44-летняя актриса демонстрировала отличную физическую форму всегда с удовольствием. Любовь занимается йогой, правильно питается, посещает косметологов, поэтому выглядит на 10 лет моложе цифр в паспорте.

Любовь Толкалина умеет креативить, скрывая свою «запрещенку»

Любовь Толкалина умеет креативить, скрывая свою «запрещенку»

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Ивлеева

31-летняя блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева прощается с инстаграмом, в том числе откровенными фото – демонстрирует пышную грудь. Настя не стесняется раздеваться, так как много работает над фигурой с помощью диет и в спортзале. Ивлеева не стесняется быть смешной и естественной в соцсетях, однако это не распространяется на фото, где она демонстрирует свои части тела. Снимки в купальниках у Ивлеевой выполнены максимально «серьезно»: неслучайно Анастасия снималась для обложек мужских журналов. Говорят, что фотошоп согласовывали неделями.

Анастасия Ивлеева делает акцент на грудь.

Анастасия Ивлеева делает акцент на грудь.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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