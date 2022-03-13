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Политика13 марта 2022 17:44

Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 13 марта 2022 года

Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 13 марта 2022 года
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
За прошедшие сутки российские подразделения продвинулись более чем на 14 км в зоне проведения спецоперации.

За прошедшие сутки российские подразделения продвинулись более чем на 14 км в зоне проведения спецоперации.

Фото: REUTERS

За прошедшие сутки российские подразделения продвинулись более чем на 14 км в зоне проведения спецоперации.

По данным Минобороны, установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

Силы ЛНР, блокировав Боровское и освободив север Попасного, проводят разминирование освобожденных территорий. Восточная и южная части Северодонецка блокированы подразделениями народной милиции.

Силами ДНР совместно с российскими подразделениями к вечеру 13 марта с начала операции освобождены 89 населенных пунктов.

Всего за минувшее время удалось вывести из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины. По словам генерала Игоря Конашенкова, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотников, 1194 танка и других бронемашин. Выведены из строя 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, 991 военный автомобиль.

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