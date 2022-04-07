Минобороны уничтожило ракетами резервы ВСУ на Западе Украины

Оперативно-тактической авиацией ВКС России за день поражено 42 военных объекта Украины Фото: REUTERS

- В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград- Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе, - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Таким образом за последние дни уничтожена вторая железнодорожная ветка, по которой можно было доставлять с Западной Украины, ГСМ, вооружение и наемников.

Генерал-майор отметил, что группировка войск российских вооруженных сил, развивая наступление, полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к зачистке его от националистов и диверсантов.

Подобная обстановка сейчас в Угледаре, где добивают отходящие подразделения 54-ой механизированной бригады украинских войск.

- За день в данном районе уничтожено до усиленной мотопехотной роты и танковый взвод украинских войск, - отметил Конашенков.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

Попытки Киева исправить ситуацию в небе приводят к потерям. Российскими средствами противовоздушной обороны над Херсоном сбиты в воздухе два украинских военных вертолета (Ми-8 и Ми-24), а также три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой рог и Трудовой.

БОЕВАЯ СВОДКА

Оперативно-тактической авиацией ВКС России за день поражено 42 военных объекта Украины.

Среди них: пункт управления, два полевых склада боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

125 - самолетов.

95 - вертолетов.

416 - беспилотных летательных аппаратов.

2003 - танка и других боевых бронированных машин.

220 - установок реактивных систем залпового огня.

869 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1902 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военный следственный отдел Следственного комитета России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих войсковой части А 3814 Вооруженных сил Украины - командира водолазного взвода лейтенанта Романа Верхогляда и старшего водителя старшего солдата Руслана Майструка по факту приготовления к подрыву автомобильного моста через речку Деркул в районе Беломорского района Луганской Народной Республики возбуждено уголовное дело. Диверсанты подготовили около 500 кило взрывчатки, чтобы взорвать мост с проходящей по ней колонной российской военной техники, но были выявлены военнослужащими.

В ходе состоявшегося боестолкновения Верхогляд погиб, а Майструк сдался в плен.

Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела установить обстоятельства осквернения краской вандалами памятников советским воинам-освободителям в городе Добрич Республики Болгария, а также в городе Тапа Эстонской Республики.

Кроме того, в парке Раху в городе Тапа (Эстонская Республика) эстонские вандалы осквернили памятник на братской могиле советского воинского захоронения.

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