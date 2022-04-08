Оскандалившаяся Анна Нетребко: "Ни перед кем оправдываться не собираюсь"

Анна Нетребко Фото: СОЦСЕТИ

Заявление Анны Нетребко про спецоперацию России на Украине произвело эффект разорвавшейся бомбы. После ее скандальных слов Новосибирский театр оперы и балета отменил концерты с участием примы. При этом ранее оперная прима потеряла работу в Европе и США. Знаменитость также подверглась атаке общественности. Вероятно, устав от негатива, певица решилась расставить все точки над i.

Анна Нетребко много лет живет в Австрии. В 2006 году она получила паспорт этой европейской страны. Австрия удовлетворила прошение с сохранением звезде гражданства России.

На днях исполнительница вышла в прямой эфир во время общения с поклонниками. Артистка предстала в бархатном халате и с чалмой на голове из своей шикарной квартиры в Вене.

"Я ни перед кем оправдываться не собираюсь. Но разъяснить кое-что нужно. Против своей Родины я не шла и не пойду. И для этого не нужно делать каких-то громогласных заявлений, которые сейчас все от нас требуют. Ну и что, что сказала. И дальше что?" - заявила на голубом глазу оперная прима.

Она заверила, якобы ее осуждение спецоперации родной страны - это совсем не страшно. И попыталась оправдаться тем, что на нее давил Запад. "Надо постараться не поддаваться истерическим выпадам, давлению. На нас его оказывают", - лицемерно резюмировала Анна.

Ранее оперная дива подчеркнула, что "никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства РФ". Однако это оказалось не так.

В 2014 году Театр оперы и балета в Казани заплатил приме гонорар в 5,7 млн рублей за концерт. В 2021-м она зарегистрировала ИП в России, заключив контракт с Мариинским театром. За участие в концертах ей положено 13,5 млн рублей. Отдельно в договоре прописана стоимость одной партии - 2 млн 250 тысяч рублей.