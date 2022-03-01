Из-за странной болезни Анны Нетребко разразился скандал

Разъяренная Анна Нетребко обвинила театр La Scala во лжи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Театр La Scala исключил Анну Нетребко из мартовских спектаклей, сославшись на некую болезнь, которая поразила оперную приму. Артистка не будет участвовать в спектаклях 9, 12, 16 и 19 марта. Скандальное заявление возмутило звезду до глубины души. Ответ не заставил себя ждать.

Анна Нетребко обвинила итальянский театр La Scala во лжи. Знаменитое культурное учреждение исключило артистку из мартовских спектаклей, сославшись на ее болезнь.

Прима, как утверждали в театре, не появилась на репетициях, как и ее муж - тенор Юсиф Эйвазов. Также прошла информация, что Нетребко придется заплатить неустойку театру за пропуски.

Услышав скандальные обвинения, разъяренная Нетребко возмутилась. Она жестко высказалась: "Я здорова, но не приеду. Неправда!"

Отметим, Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она выступала в знаменитых театрах и на больших исторических площадках. Даже во время пандемии артистка продолжала гастролировать.

В сентябре 2020 года Анна была госпитализирована с коронавирусом. Артистка признавалась, что осознавала риск заразиться, но не стала отменять запланированные выступления. "У меня было два выбора: продолжать сидеть дома и бояться подхватить инфекцию или начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала второй и ни о чем не жалею. Хотя нахожусь в больнице с ковидной пневмоние... Тесты были отрицательные. Я пришла в больницу вовремя. Не так страшен черт, как его малюют", - отмечала Нетребко.