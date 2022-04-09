МакSим даст первый большой концерт после болезни

Певица даст первый сольник после болезни на открытой площадке — в зеленом театре ВДНХ Фото: ВКонтакте

38-летняя МакSим с прошлого лета вновь на пике популярности. Повод для интереса к певице был печальный: Марина Абросимова (настоящее имя певицы) прошлым летом поступила в больницу с запущенной коронавирусной пневмонией - 90% поражения легких, серьезные осложнения. Пока врачи спасали жизнь артистки, вся страна переживала за молодую женщину, маму двух детей. Марина с помощью врачей победила болезнь и занялась реабилитацией. Повышенный интерес к артистке остался не только со стороны преданных поклонников – многие переживают за здоровье звезды и хотят увидеть ее здоровой на сцене. И вот она возвращается.

Зимой поступали тревожные новости: после болезни голосовые связки артистки были в порядке, но для того, чтобы брать высокие ноты - важно правильное дыхание. После серьезного поражения легких с этим могут возникать проблемы. Говорили, что Марина не могла петь в полную силу. Но МакSим часто бывала в звукозаписывающей студии: это дает возможность работать с голосом и звуком; можно писать кусками, обрабатывать, вытягивать определенные фрагменты. Записать новую песню проще, чем выступить вживую - на помощь артисту приходят технологии и опытные звукорежиссеры. МакSим выпустила в этом году дуэтную песню с Егором Кридом – звезды перепели свой старый хит «Отпускаю». На следующей неделе выходит еще одна премьера. Артистка занималась вокалом.

Но главное – МакSим восстановилась и она может и будет петь. Как нам стало известно, в июне МакSим планирует дать большой сольный концерт на открытой площадке – в зеленом Театре ВДНХ. Недавно Марина порадовала поклонников: «Чувствую себя как новенькая, прекрасно себя ощущаю и много занимаюсь спортом». Подготовка к концерту началась, билеты скоро поступят в продажу.

Кстати, в субботу 9 апреля МакSим читает тотальный диктант на площадке – школа №1287. В этом учебном заведении учатся дочки певицы, и места на площадке разлетелись быстро – попасть на диктант к этой звезде смогли не все желающие. Представители СМИ собирались делать репортаж на данной площадке: сначала МакSим попросила согласовать все фото перед публикацией, потом – не задавать ей вопросы. А накануне и вовсе запретила присутствие прессы на диктанте с ее участием. Видимо пока Марина не готова к повышенному вниманию – бережет силы, впереди много важных дел.