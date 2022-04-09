Родители Жанны Фриске выкупили у Дмитрия Шепелева квартиру певицы

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев вместе два года сражались с ее болезнью. Фото: СОЦСЕТИ

На этой неделе Платону Шепелеву исполнилось 9 лет. Мама ребенка Жанна Фриске умерла, когда мальчику было два года. Певица Жанна Фриске родила единственного сына в 38 лет, а уже через несколько месяцев у нее диагностировали глиобластому – опухоль мозга. Два года Жанна Фриске и отец ее ребенка Дмитрий Шепелев вместе сражались за жизнь. Они смогли продлить жизнь Жанне на эти два года. Помогло большое желание жить, бороться и экспериментальное лекарство. Семь лет после смерти звезды ее родные не могут наладить отношения.

В квартире певицы ее родители сохранили все, как было при Жанне. Фото: СОЦСЕТИ

Родители Жанны Фриске на этой неделе хотели, но не смогли поздравить внука с днем рождения. Дмитрий Шепелев не стал налаживать отношения с Владимиром и Ольгой Фриске, поэтому Платон не встречается с бабушкой и дедушкой. Шепелев считает, что их манера и темы общения с мальчиком могут навредить Платону. Плюс мужчина до сих пор обижен на Владимира и Ольгу из-за судебной тяжбы (оказалось, что остаток денег, собранных через благотворительный фонд на лечение Жанны в размере 21 млн. руб. сняла со счета ее мама) и из-за нелицеприятных высказываний в его адрес. Кстати, долг благотворительному фонду возвращали все наследники звезды – и родители, и Шепелев, как представитель несовершеннолетнего ребенка.

Владимир и Ольга Фриске выкупили у Шепелева долю Платона в квартире дочери. Так родители Жанны собираются сохранить квартиру для внука, когда тот вырастет. Фото: СОЦСЕТИ

Владимир Борисович Фриске вечером 9 апреля в программе «Ты не поверишь!» расскажет, что подает в суд на Дмитрия Шепелева и судебных приставов, так не исполняется решение суда. Бабушка и дедушка имеют право на встречи с внуком Платоном Шепелевым. Но отец ребенка не предоставляет семье Фриске такую возможность. Владимир Борисович отзывается о Шепелеве плохо: «Я бы деньги Платону на день рождения выслал, но знаю, что тот себе заберет».

Жанна делала в квартире дорогой ремонт. Фото: СОЦСЕТИ

Владимир Фриске сообщил новость: отец Жанны выкупил у бывшего зятя часть квартиры дочери. Отношения Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева не были зарегистрированы, но он владеет частью ее имущества, так как представляет интересы своего несовершеннолетнего сына. Речь о квартире Жанны Фриске в элитной новостройке в Шмитовском проезде на Красной Пресне площадью 90 кв м. После смерти артистки 2/3 жилья унаследовали ее родители, 1/3 - сын Платон. Кадастровая стоимость квартиры 24 млн. руб. Владимир и Ольге Фриске выкупили у Шепелева долю Платона – они считают, что таким образом сохранят недвижимость Жанны для ее сына в целости и сохранности. Владимир Фриске рассуждает так: «А то ребенок вообще ни с чем останется. Поэтому мы и решили выкупить эту часть. Так что квартира сейчас полностью «платоновская» – она его ждет».

У Дмитрия Шепелева год назад родился второй сын — уже в новых отношениях. А у Владимира и Ольге Фриске на этой неделе появилась на свет внучка – их младшая дочь Наталья впервые стала мамой. Жизнь продолжается.