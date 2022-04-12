Ким Кардашьян разрыдалась после угроз опубликовать секс-видео с ее участием

Кардашьян считает угрозы блефом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телезвезда, бизнесвумен, светская львица, счастливая мать четверых детей и одна из самых богатых женщин Америки – сегодня все это можно сказать про 41-летнюю Ким Кардашьян. И возможно, уже немногие помнят, что ее путь к славе начался с публикации интимного видео в 2007 году, на котором она была запечатлена со своим экс-бойфрендом, рэпером Рэй Джеем (встречалась с ним в 2003-2006 годах). Резко взлетевшая после этого популярность Кардашьян в интернете привела к появлению реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

И вот, когда ошибки молодости, казалось бы, давно забыты, выясняется, что имеется неопубликованное продолжение той скандальной записи. По крайней мере, об этом заявляет менеджер Рей Джея, пригрозивший Кардашьян опубликовать непристойные кадры, если она не достигнет соглашения с его клиентом.

Впрочем, сама Кардашьян считает эти угрозы блефом. «На 99% я уверена, что никакого продолжения опубликованного видео не существует», - сказала она в новом эпизоде «Кардашьянов», нового документального сериала, описывающего жизнь самого известного звездного семейства США. Но, по всей видимости, тот оставшийся 1% вероятности наличия «грязного видео» серьезно беспокоит Ким. Рассказывая сестре о поступивших угрозах, она не смогла сдержать слез и пригрозила нанять лучших адвокатов, чтобы «стереть Рей Джея с лица земли». Больше всего Кардашьян волнует тот факт, что о ее похождениях в молодости узнают (и увидят) ее дети.

От брака с музыкантом Канье Вестом у Ким Кардашьян есть дочери Норт и Чикаго, и сыновья Сэйнт и Псалм. Им от 2 до 8 лет. Двое младших детей для Кардашьян выносили суррогатная мать, поскольку первые роды прошли тяжело.