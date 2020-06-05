Ким Кардашьян и Канье Уэст решили разъехаться

Вот точно говорят: не в деньгах счастье. Стоило только влиятельному журналу Forbes объявить рэпера Канье Уэста самым богатым музыкантом планеты (за год он заработал 170 млн долларов), как стало известно: его брак с моделью Ким Кардашьян трещит по швам. По словам окружения звездной пары, супруги устали сидеть вместе на изоляции и решили разъехаться.

Первый шаг уже сделан — Канье и Ким переселились в разные концы особняка (а он у них не маленький) и составили свои рабочие графики так, чтобы поменьше видеться. Но даже это не помогло: говорят, между супругами то и дело вспыхивают ссоры. Поэтому Кардашьян и Уэст приняли решение разъехаться по разным домам, сообщает Daily Mail.

Даже недавнюю годовщину своего брака супруги отметили по отдельности. Никакой романтики, праздничного ужина и т. д. - Канье ограничился тем, что послал супруге букет цветов в виде шестерки (с намеком на число прожитых вместе лет).

Вероятнее всего, Канье съедет от Ким на их семейное ранчо в штате Вайоминг. Оно нравится музыканту гораздо больше роскошного особняка в Беверли Хиллз, в котором останется Ким и их четверо детей. Говорят, Кардашьян таким образом хочет спасти свой брак - побыть одной, все обдумать, соскучиться в разлуке.

Слухи о том, что у них с Канье не все гладко, ходят уже давно. Им тяжело вместе, но терять мужа Кардашьян не собирается.

kimkardashian Ким устала жить с Канье под одной крышей.

- Между Ким и Канье сложились непростые отношения, потому что обычно они никогда не проводят так много времени вместе. Но Ким считает свой брак с Канье огромным успехом. Она единственная из своих сестер, кто замужем, и считает себя с Канье влиятельной парой, - рассказал источник из окружения модели.

Очевидно, Ким не хочет расставаться с рэпером и приложит все усилия, чтобы выглядеть в глазах общественности счастливой парой, еще и потому что это нанесет огромный урон ее имиджу. Последние годы Кардашьян тщательно строила образ любящей мамы и хозяйки дома, и тут — такое фиаско? Ну уж дудки!

- Последнее, чего она хочет, — это развод, особенно потому, что реакция общественности после ее второго развода была невыносимой, - говорит друг семьи.

Супруги воспитывают четверых детей: шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма. При этом Канье всегда говорил, что он мечтает, чтобы у него было целых шестеро детей. Но Ким к этому не готова и настаивает: четверо наследников — более чем достаточно.

Проблемы в браке у супругов начались после того, как у Канье случилось обострение психического расстройства. В 2016 году Уэст был госпитализирован в психиатрическую клинику, после чего музыкант почти на год отменил все выступления и гастроли. У рэпера диагностировали биполярное расстройство. Свой диагноз музыкант не скрывает, и даже на обложке своего альбома написал: «Я ненавижу биполярное расстройство. Это классно», тем самым подчеркнув особенность болезни. При биполярном расстройстве характерны перепады настроения – от мрачного уныния до восторженности и повышенной работоспособности.

kimkardashian У Ким и Канье четверо детей.

В прошлом году в интервью журналу Vogue Ким рассказала, как семья справляется с недугом Канье. Как призналась модель, ее муж не принимает никаких препаратов, которые облегчают состояние пациентов с подобным диагнозом.

- Таблетки ему уже не помогают – они превращают его в другого человека, - рассказала Кардашьян. – Раньше он много путешествовал, теперь ему приходиться меньше гастролировать из-за болезни. Но, честно говоря, мне бы не хотелось рассказывать об этом вместо него. Мы научились регулировать психический процесс, и когда приступы приближаются, мы уже знаем, что делать.

Канье Уэст лечился в медицинском центре Рональда Рейгана при университете Калифорнии (Лос-Анджелес). По официальной версии, рэпер был госпитализирован с переутомлением и нервным истощением. Однако позже СМИ сообщили, что у него паранойя, которая продолжает прогрессировать. Артист относился к обслуживающему персонал в клинике с крайней подозрительностью и не позволял врачам прикасаться к себе. Позже диагноз «паранойя» сменился на биполярное расстройство. Сам Канье в откровенном интервью признался, что на его психику серьезно повлияло употребление наркотиков.

kimkardashian More from Saint s birthday

Так или иначе, но недуг не мешает оставаться Канье не только успешным музыкантом, но и расчетливым предпринимателем. В свежем рейтинге самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей по версии Forbes он занимает вторую строчку сразу после модели Кайли Дженнер (младшей сестры его жены Ким Кардашьян). Причем львиную долю доходов Канье приносит вовсе не музыка, а модный бизнес. Большая часть из заработанных им за 2019 год 170 миллионов долларов приходится на сделку с компанией Adidas, выпустившей именную коллекцию кроссовок Yeezy совместно с основанным Канье Уэстом брендом.