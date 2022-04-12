Инфоцыганка Блиновская заработает новые миллиарды с помощью ТВ

Хищная блогерша входит в дома россиян в обличии Алисы в Стране чудес. Фото: ТВ3

В эфире канала ТВ-3 появились новые межпрограммные ролики. Их героиня — Алиса из сказок Льюиса Кэрролла: сначала она видит белого кролика, затем проваливается в Зазеркалье, потом стремительно растет, упираясь затылком в потолок… Но если у знаменитого английского писателя Алиса — хрупкая маленькая девочка, то у ТВ-3 это склонная к корпулентности зрелая женщина с хищным лицом. На роль Алисы пригласили знаменитую блогершу Елену Блиновскую, которую с героиней сказки роднит разве что феноменально развитое воображение.

Род занятий Блиновской лучше всего описывает хлесткий и грубоватый термин «инфоцыганство». Цыгане настоящие обижаются, но от правды не уйдешь: инфоцыгане, как и изрядная часть кочевого народа, зарабатывают на жизнь виртуозным обманом части народонаселения, чья доверчивость усугублена критическим невежеством и неспособностью критического мышления (а часто кажется, что и мышления вообще).

Блогеры-инфоцыгане проводят марафоны желаний, которые, с их слов, избавляют от любых жизненных проблем. Делать при этом ничего не надо — сиди себе и желай, главное, не забудь заплатить. Сумма чаще всего терпимая и понятная — от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Зарабатывают инфоцыгане на обороте — на их вебинары записываются очень много людей и в результате заработок может составить десятки и сотни миллионов за раз («КП» подробно рассказывала об этом).

Но инфоцыган много, а королева среди них одна — Елена Блиновская. Обладая предпринимательским талантом и неким даром, который многими воспринимается как обаяние, она построила империю имени себя и заработала даже не миллионы, а миллиарды рублей. Купив на заработанное расположение звезд — так, Иван Ургант прыгал бодрым зайчиком на ее дне рождения, а Ксения Собчак для виду ее покритиковала, но вскоре засыпала комплиментами.

Грозовые тучи на сияющем небосклоне Блиновской возникли с появлением проблем у Инстаграма (соцсеть запрещена в России, компания-владелец Meta признана экстремистской). Конечно, многие продолжают заходить туда обходными путями, но прежней тучной паствы нет: из 6 млн подписчиков посты Блиновской лайкают от силы несколько десятков тысяч. И как теперь зарабатывать?

Но Елена не из тех, кто пасует перед трудностями: она нашла возможность подружиться с федеральным телеканалом. Пока на выходе только короткие ролики, но наверняка это сотрудничество вырастет в нечто большее — есть подозрение, что Блиновская давно мечтала стать телеведущей.

«Елена – настоящая крестная фея для многих женщин, готовых поверить в себя и пойти за своей мечтой. Своим новым оформлением и роликами, на которые нас вдохновила биография Елены, мы хотим сказать зрителю: «Следуйте за своими желаниями, не бойтесь расти, идите к своей цели смело и твердо!» – абсолютно всерьез утверждает директор ТВ-3 Лили Шерозия в официальном пресс-релизе.

Самое время напомнить, как именно Елена Блиновская учит следовать за своими желаниями и идти к цели смело и твердо. Надо взять шарик, ручку и бумажку. На бумажке вы пишете желание, привязываете к шарику и отпускаете - все, желание сбудется. На фоне этой инструкции все наперсточники мира кажутся наивными детьми, но это только разумному человеку, а их, судя по оглушительной карьере Елены, не так уж и много.

А есть варианты даже без шариков. Скорейшего мира сами знаете где она предлагает достичь лишь одной силой мысли и аргументирует это вот так: «Исследователи смогли высчитать количество людей с чувством мира в душе, которое требуется для того, чтобы это состояние отразилось на окружающем мире. Например, для города с миллионным населением потребовалось бы примерно 100 человек».

Удивительно, но в Сети все-таки нашлись люди, которые возмутились сотрудничеством ТВ-3 и блогерши-миллиардерши с сомнительной репутацией и стали писать критические комментарии в соцсетях телеканала. Тогда опцию комментариев просто отключили. Так что дело Блиновской живет и процветает. Какие времена, такая вам и Алиса.