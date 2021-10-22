Грандиозный обман от инфоцыган: рассекречено содержание дорогих онлайн-марафонов Блиновской, Бони, Тодоренко и других звезд

Блогеры рассекретили содержание курса Регины Тодоренко. Фото: скриншот YouTube-канала katyakonasova.

Пандемия развязала руки виртуальным воротилам. Реклама и гивы в Инстаграме (розыгрыши призов за подписку. – Ред) - вчерашний день. Самый шик теперь - авторский марафон. Пока школы и вузы уходят на вынужденные каникулы, образовательный поток с Сети работает бесперебойно, а заработкам и особенно роскошным пирушкам блогеров завидуют даже олигархи.

Чего только стоит недавний юбилей «матери инфоцыган» Елены Блиновской, на который продавец авторского «Марафона желаний» спустила 120 миллионов (!) рублей. Вечеринка гремела в роскошном отеле на Алтае, столы ломились от изысканных закусок из катуньских рыб и марала (этот благородный олень внесен в Красную книгу), а развлекал публику тяжелый люкс в лице Лободы, Киркорова, Урганта и Собчак. Причем, последние двое отрабатывали гонорар через боль и унижение. «Пососитесь, ну хотя бы сымитируйте, мать вашу! Я же вам хорошо заплатила!», - кричала подвыпившая юбилярша ведущим прямо во время официальной части. В качестве подарка самой себе Блиновская установила памятник, а подписчики из Инстаграма всего за час собрали для нее миллион переводами по рублю на карту. Хотите также? Скорее записывайтесь на марафон!

Блогеры рассекретили содержание курса Регины Тодоренко. Фото: скриншот YouTube-канала katyakonasova.

Билетик от 500 рублей до 500 тысяч

Если раньше за мотивацию и успех отвечали, в основном, профессиональные коучи, то теперь эту кормушку распробовали и знаменитости, которые на собственном примере учат нас быть богатыми и счастливыми. Курсы в Сети есть на любой вкус и кошелек. Из самых доступных – мастер-классы по составлению карты желаний (лист ватмана с наклеенными картинками красивой жизни), которыми торговали певицы Ханна и Анна Семенович. Несколько вдохновляющих занятий, которые заставят вас «быть в потоке, ресурсе и моменте», обойдутся в 499 рублей – «по цене трех чашек кофе». Авторский курс Регины Тодоренко «Люби, делай, мечтай!» предлагался по двум ценам: 5 500 и 10 500 рублей (чем выше цена, тем больше бонусов от звезды). Блогер Гусейн Гасанов зазывал на «Мышление миллионера» за 12 790, похожий прайс установила за уроки макияжа визажист из Сети Гоар Аветисян. Марафоны Блиновской, в среднем, стоят от 4000 рублей.

Елена Блиновская на своих марафонах советует запускать желания в небо. Фото: скриншот YouTube-канала katyakonasova

Но есть и люксовые предложения. Так, цена марафона Виктории Боня «Я – богиня», в котором она учила женщин чувствовать свои «хочу» и получать желаемое, доходила до 75 тысяч рублей. Вип-билет на марафон Яны Рудковской по трансформации и развитию личности для женщин «Я супер» и вовсе потянул на 499 000. За эти деньги участницам обещали брендовые подарки, поход с Рудковской в большой театр, билет в VIP-ложу на шоу Евгения Плющенко… Кроме того, продюсер собиралась позвать дам в гости на свою рождественскую елку, вывезти за границу на частном джете и даже снять про них документальный фильм.

Но самым нашумевшим стал запущенный недавно курс жены Джигана и популярной инстамамы Оксаны Самойловой. Бизнес-леди, которая втридорога торговала китайскими платьями и собственной линией косметики (за которую недовольные покупательницы планировали подать коллективный иск в суд), презентовала марафон «Стратегия на миллион» с билетами до 120 000 рублей. Новоявленного коуча тут же обвинили в плагиате – названия уроков Самойловой оказались идентичны пунктам программы малоизвестного тренера, а уставшие от инфоцыган пользователи даже пытались забанить Оксану. Уличили ее и в лицемерии: часть прибыли многодетная мать пообещала отдать инвалидам, при этом ее двоюродная сестра-колясочница, участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова еле сводит концы с концами без всякой помощи знаменитой родни.

Виктория Боня учит женщин общаться с матушкой-землей, чтобы получать желаемое от жизни. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Пока не Путин, но тем не менее…»

Затраты так называемых инфоцыган минимальны. Некоторые даже не заморачиваются с созданием сайта и качественно оформленных видеоуроков. Так, знаменитый марафон желаний Блиновской проходит в телеграм-чатах, где ученикам шлют незамысловатые картинки и аудиосообщения, записанные несколько лет назад на все последующие потоки.

- В последнее время к нам пришла очень уважаемая аудитория – бизнесмены, политики, первые лица государств. Еще не Путин, но тем не менее.., - вещает марафонщица доверчивой публике.

В качестве экспертов популярные блогерши все чаще зовут в марафоны мужей. Так, Рудковская организовала спорт-модуль с участием Плющенко, Регина Тодоренко в качестве финансового гуру привлекла Влада Топалова. На именитых спикеров потратилась разве что Оксана Самойлова: на ее курсе по видеосвязи выступают сестра Марка Цукерберга (гонорар - 50 тысяч $ или 3,5 млн рублей) и мама Илона Маска (30 тысяч $ или 2,1 млн). Но и эти вложения окупятся с лихвой: лишь по приблизительным подсчетам, жена Джигана заработает около 900 млн рублей.

Цены за сценарии для «прогрева» стартуют от 3000 рублей. Фото: скриншот YouTube-канала katyakonasova

Как хвалятся сами блогеры, средняя выручка за марафон стартует от 100 млн рублей. Столько, например, получила за свои уроки мастер-бровистка Надин Серовски, которая «прославилась» тем, что перепутала Татарстан с Казахстаном, когда выражала соболезнования в связи с трагедией в казанской школе. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), говорят, заработала за прошлый год 725 млн – это больше, чем годовой доход Бузовой и Киркорова, вместе взятых. Марафон Гоар Аветисян, как сообщают в телеграм-каналах, принес ей около 500 млн рублей. Регина Тодоренко сразу после курса купила квартиру за 48 млн рублей, а Оксана Самойлова присматривает земельный участок в элитном поселке за 200 млн. Но рекорд пока держит Федор Белогай (бойфренд «фабрикантки» Риты Дакоты): если верить блогеру, на его курс по питью кипятка зарегистрировались 57 тысяч желающих. При цене марафона в 26 000 рублей это 1 млрд 482 млн дохода!

«Торгую воздухом и горжусь этим!»

Почти каждый курс блогеров-миллионников сотрясают скандалы. Претензия к марафонщикам одна и та же: за эксклюзивный контент и личный опыт они выдают общедоступный ширпотреб – бесплатные лайфхаки и знания, которыми кишит Интернет.

- Да, я торгую воздухом и горжусь этим! – заявляет блогер Лерчек, после успеха которой к марафонам подключился уже ее муж Артемчек.

Содержание популярных марафонов недовольные покупатели то и дело сливают в Сеть. Так, Блиновская учит загадывать желания, четко формулируя их и отказываясь от страхов. Чтобы пробудить удачу, из комнаты надо выкинуть три десятка ненужных вещей и помечтать для начала не о Бентли с пентхаусом, а о чем-то реально достижимом за неделю.

- Напишите запускающее желание и привяжите записку к шарику. Во время запуска прочитайте стих. Сделайте это, по возможности, с детьми и в любимом месте. В течение недели после ритуала осуществите запускающее желание, - учит королева марафонов.

Гоар Аветисян зазывает на свой курс даже несовершеннолетних. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Регина Тодоренко в своем курсе сравнивает мозг со вселенной, советует искать вкусы и запахи удачи (что бы это ни значило), каждый день благодарить первого встречного и просить успешных людей, даже малознакомых, стать вашими проводниками в мир изобилия. А ее муж Влад Топалов учит начинать бизнес с продажи старых ненужных вещей на Авито.

- Если вещь стоит 500 рублей, поставьте ее за 700 – и вот уже 200 вы заработали! – лихо рекомендует бывший певец. Если же бизнес не зайдет, у пары готов ответ: это значит, что вы «не видите изобилия в сфере экономики».

Вика Боня на своих занятиях призывает женщин общаться с матушкой-землей и обнимать деревья, Гоар Аветисян дает будущим визажистам видеоуроки по две-три минуты без всякой обратной связи. Тем не менее, бизнес процветает: продав первый марафон по саморазвитию/успеху/бизнес-проектам или просто выщипыванию бровей, инфоцыгане уже запускают курс, как правильно продавать марафоны. Ну разве не гениально?

Девушку из роликов Гоар, которая после ее уроков якобы зарабатывает до 5 млн в месяц, нашли в базе актеров. Фото: скриншот YouTube-канала katyakonasova

Бедные родственники – это знак

Обман начинается еще до запуска курса: если блогер зачастил со сторис и вместо 10 выставляет их по 20-30 штук в день, рассказывая про свое нищее прошлое или бедного родственника, это верный знак – жди марафона. Начинается так называемый прогрев аудитории, где главное – показать боль настоящего человека, а уж потом предложить курс, который решит проблему здесь и сейчас.

Уровень прогревов, сценарий для которых можно легко купить за 3 000 – 15 000 рублей, порой впечатляет. Так, Оксана Самойлова вдруг поехала в родную деревню, чтобы спустя 20 лет помириться с отцом и разрешить семейную драму. Инстазвезда крупным планом демонстрировала убогий быт малой родины: мол, вот какой длинный путь я проделала до своих миллионов. А потом неожиданно явила народу скромную подписчицу Наташу, которую решила обучить своим секретам успеха. После пары занятий Самойлова предложила подписчице забрать 1 млн рублей или принять участие в готовящемся марафоне. Наташа выбрала второе: мол, миллион рано или поздно закончится, а знания будут кормить ее всю жизнь.

Таким же приемом пользовалась когда-то Лерчек, взявшая на поруки безденежную подругу Дашу и за пару недель научившая ее зарабатывать сотни тысяч на восковых свечках. Вот только потом сетевые сыщики обнаружили Дашу в победительницах сразу нескольких конкурсов: она выигрывала курс послеродовой трансформации и другие призы в сомнительных онлайн-розыгрышах, прозрачность которых невозможно отследить.

Участницу марафона Гусейна Гасанова разоблачали соседи. Девушка, которая якобы с нуля купила «Лексус» через два месяца после прохождения курса, на самом деле до этого продала «Порше». Подругу Гоар Аветисян, которая по ее урокам макияжа зарабатывает до 5 млн рублей в месяц на фрилансе, обнаружили в базе актеров и моделей. А роскошные квартиры и машины успешных выпускниц Гоар, по слухам, просто арендовала для съемок.

По договору оферты на марафоне Елены Блиновской вовсе не занимаются исполнением желаний. Фото: скриншот YouTube-канала katyakonasova

Подмахнуть, не читая

И ладно бы онлайн-марафоны были просто бесполезны. Увы: многие из них реально опасны. Так, Елена Блиновская с экспертным видом вещает, что не берет в поездки аптечку, чтобы своими страхами не притягивать проблемы со здоровьем, а у ее последователей после курса якобы рассасываются кисты и проходят неизлечимые болезни (например, витилиго, проявляющийся белыми пятнами на коже). Питье кипятка, которое практикует Белогай, грозит обернуться серьезными осложнениями. Да что и говорить, если один из популярных блогеров обещал обучить всех желающих пластической хирургии (!) всего за 15 видеоуроков?

При этом ответственность сетевых гуру – нулевая. Их договоры оферты составлены так, что комар носа не подточит. Разоблачила эти уловки блогер-антимарафонщица Катя Конасова, которая регулярно тестирует курсы инстазвезд. И вот что она обнаружила.

В договоре Гоар Аветисян черным по белому указано, что «администратор может в одностороннем порядке и в любое время менять условия и даже стоимость услуг без согласования с пользователями, а также не несет ответственности за технический сбои». Кстати, сбой у визажиста действительно случился: оказалось, в личном кабинете можно бесконечно менять ФИО и оформлять диплом на любого человека, даже если он не проходил обучение.

А Елена Блиновская на бумаге и вовсе не занимается исполнением желаний. Задокументированная цель ее марафона – «предоставление пользователям всесторонней, систематизированной информации с целью улучшения их навыков и знаний в разных областях жизнедеятельности». И ведь клиенты сами это подписывают, даже не читая…

Блогер Надин Серовски уверена, что нашла прибыльную нишу - марафоны по запуску марафонов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Правовые эксперты в ужасе от свободы самовыражения марафонщиков. Если в обычной жизни продавцы товаров и услуг ограничены законами о рекламе и конкуренции, правилами рынка и прочим, то для онлайн-марафонов никаких ограничений нет. Захотел написать, что курс стоит миллион – пиши, захотел не выдать приз – не выдавай. Пообещал набрать 100 человек – набери хоть 10 000, все равно никто не узнает. Да и с переводов на карту налоги можно не платить. А главное – нет никаких критериев по качеству инфопродукта.

В прошлом году широко обсуждался законопроект об образовательной деятельности в Сети, но дальше обсуждений дело не пошло.

- Это сплошная серая зона: деятельность в цифровой среде практически не регулируется, - говорит адвокат Андрей Алешкин. - Сегодня это правовой вакуум, который нуждается в серьезной доработке. У Антимонопольной службы или Роспотребнадзора сегодня нет механизмов борьбы с такими видами деятельности. Фактически это новый сектор бизнеса, который не дает никаких гарантий и защиты покупателям марафонов. Качество оказанной услуги является риском, который берет на себя клиент. Пока недовольным пользователям можно посоветовать разве что судиться, если деньги за некачественный продукт не хотят возвращать добровольно. Но и здесь нет никаких гарантий успеха.

БДИ!

Как распознать инфоцыган

В отличие от добросовестных тренеров, захватившие нишу марафонов блогеры не гнушаются самыми грязными приемами стимулирования продаж. Вот на какие моменты обратила внимание антимарафонщица Катя Конасова:

- Вас строго-настрого предупреждает: марафон пройдет одним-единственным потоком, второго не будет. Этот прием заставляет принять решение, не обдумав все риски. При этом бессовестные авторы, как правило, сразу после первого курса выкатывают второй.

- На первые часы продаж объявляются бешеные скидки, которые по факту остаются навсегда.

- Вам предлагают несколько тарифов, отличающихся между собой незначительными бонусами. Такая вилка повышает продажи.

- Вас предупреждают и запугивают: число мест ограничено, кто не успеет – останется у разбитого корыта. Так создается подгоняющий народ искусственный дефицит и ощущение особенности у всех попавших на марафон.

- Дорого? Вам предложат рассрочку. И вообще, если вам жаль денег на собственное развитие, значит, уже ничего не поможет. Оставайтесь на том же дне.

- Вам обещают розыгрыш айфонов, машин, денег и прочих благ. Все это может быть бутафорией с липовыми победителями.

- Вас убеждают восторженными отзывами бывших учеников. Неужели все написано по заказу? Вовсе нет: положительный отзыв во многих марафонах является необходимым условием получения сертификата.