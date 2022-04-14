Может ли Байден управлять страной. Врачи рекомендовали президенту США срочно проверить функции мозга

Бывший врач Белого дома рекомендовал Байдену срочно сделать тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать результаты исследования Фото: REUTERS

«Государь император-то наш небось одурел от всего этого. Ходит под себя и кормить его приходится, как малого ребенка», - сетовал в начале Первой мировой войны бравый солдат Швейк по поводу состояния престарелого австро-венгерского монарха Франца-Иосифа.

Президент США Джозеф Байден на пять лет моложе тогдашнего 84-летнего сюзерена, и пока что его возрастные изменения, слава богу, не зашли столь далеко. Но странностей в поведении «лидера свободного мира» с каждым днем все больше.

То он засыпает на официальных мероприятиях, то в своих выступлениях путает названия и понятия (например, Мариуполь у него стал Метрополем, а украинцы - иранцами), а то и вовсе забывает фамилии людей из собственной администрации. «Э-э-э, ну этот бывший генерал... Тот парень, который управляет этим ведомством», - мялся Байден, указывая на стоящего рядом шефа Пентагона Ллойда Остина.

Супругу экс-президента Барака Обамы Мишель он в одной из речей неожиданно «произвел» в должность вице-президента, очевидно, запамятовав, что этот пост занимал сам в течение восьми лет.

Да что там Обама! Свою жену Джилл президент умудрился перепутать с собственной сестрой Валери. А в другой раз и вовсе опозорил ее, назвав мужа своего заместителя Камалы Харрис супругом первой леди, чем вызвал смех у присутствующих. «Супруг первой леди - это ты!», - разрядила неловкую ситуацию Джилл.

Но эти смешные оговорочки можно было бы и простить - у пожилых людей такое случается. Хуже другое. Все заметили, что Джо Байден начал откровенно заговариваться, рассуждая о серьезных вещах. Он теряет нить и произносит откровенно бессвязные фразы, повергая в ступор соотечественников. Например, как вам такой полет мысли:

- Америка – это нация, которую можно определить одним словом... Э-э, я был у под... у под... извините, у подножия Гималаев вместе с Си Цзиньпином. Я с ним путешествовал. Проехал 17 тысяч миль, когда я был вице-президентом. Но это не точный факт.

О чем это, кто бы объяснил? Объяснила потом пресс-служба Белого дома: оказывается, президент хотел сказать, что «Америка - это возможность».

А вот свеженький перл от старины Джо. Выступая во вторник по поводу назначения нового руководителя Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, президент произнес:

- Представьте себе, если бы табачные компании имели иммунитет от проституции!

Ждем пояснений от пресс-службы.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон рекомендовал Байдену срочно сделать тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать результаты исследования. Он подчеркнул, что в условиях сложившейся в мире ситуации глава государства должен мыслить ясно.

Когда-то мы испытывали жуткий стыд за выходки нетрезвого Бориса Ельцина. Сейчас похожее отношение к Байдену складывается в Америке. Рейтинг президента опустился за последнее время до рекордно низких 33%.

Американский политический обозреватель Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News прокомментировал все эти шокирующие конфузы:

- Что он сказал? Этот парень управляет страной? Надеюсь, это ненадолго! Он не должен этого делать!

Однако Байден пока что хорохорится и обещает выдвигаться на второй президентский срок. Скоро сравняется по возрасту с императором Францом-Иосифом. Глядишь, слова Швейка станут актуальны и на его счет тоже.