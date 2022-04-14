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В мире14 апреля 2022 9:04

Может ли Байден управлять страной. Врачи рекомендовали президенту США срочно проверить функции мозга

Умственное состояние лидера Соединенных Штатов тревожит медиков
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Бывший врач Белого дома рекомендовал Байдену срочно сделать тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать результаты исследования

Бывший врач Белого дома рекомендовал Байдену срочно сделать тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать результаты исследования

Фото: REUTERS

«Государь император-то наш небось одурел от всего этого. Ходит под себя и кормить его приходится, как малого ребенка», - сетовал в начале Первой мировой войны бравый солдат Швейк по поводу состояния престарелого австро-венгерского монарха Франца-Иосифа.

Президент США Джозеф Байден на пять лет моложе тогдашнего 84-летнего сюзерена, и пока что его возрастные изменения, слава богу, не зашли столь далеко. Но странностей в поведении «лидера свободного мира» с каждым днем все больше.

То он засыпает на официальных мероприятиях, то в своих выступлениях путает названия и понятия (например, Мариуполь у него стал Метрополем, а украинцы - иранцами), а то и вовсе забывает фамилии людей из собственной администрации. «Э-э-э, ну этот бывший генерал... Тот парень, который управляет этим ведомством», - мялся Байден, указывая на стоящего рядом шефа Пентагона Ллойда Остина.

Супругу экс-президента Барака Обамы Мишель он в одной из речей неожиданно «произвел» в должность вице-президента, очевидно, запамятовав, что этот пост занимал сам в течение восьми лет.

Да что там Обама! Свою жену Джилл президент умудрился перепутать с собственной сестрой Валери. А в другой раз и вовсе опозорил ее, назвав мужа своего заместителя Камалы Харрис супругом первой леди, чем вызвал смех у присутствующих. «Супруг первой леди - это ты!», - разрядила неловкую ситуацию Джилл.

Но эти смешные оговорочки можно было бы и простить - у пожилых людей такое случается. Хуже другое. Все заметили, что Джо Байден начал откровенно заговариваться, рассуждая о серьезных вещах. Он теряет нить и произносит откровенно бессвязные фразы, повергая в ступор соотечественников. Например, как вам такой полет мысли:

- Америка – это нация, которую можно определить одним словом... Э-э, я был у под... у под... извините, у подножия Гималаев вместе с Си Цзиньпином. Я с ним путешествовал. Проехал 17 тысяч миль, когда я был вице-президентом. Но это не точный факт.

О чем это, кто бы объяснил? Объяснила потом пресс-служба Белого дома: оказывается, президент хотел сказать, что «Америка - это возможность».

А вот свеженький перл от старины Джо. Выступая во вторник по поводу назначения нового руководителя Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, президент произнес:

- Представьте себе, если бы табачные компании имели иммунитет от проституции!

Ждем пояснений от пресс-службы.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон рекомендовал Байдену срочно сделать тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать результаты исследования. Он подчеркнул, что в условиях сложившейся в мире ситуации глава государства должен мыслить ясно.

Когда-то мы испытывали жуткий стыд за выходки нетрезвого Бориса Ельцина. Сейчас похожее отношение к Байдену складывается в Америке. Рейтинг президента опустился за последнее время до рекордно низких 33%.

Американский политический обозреватель Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News прокомментировал все эти шокирующие конфузы:

- Что он сказал? Этот парень управляет страной? Надеюсь, это ненадолго! Он не должен этого делать!

Однако Байден пока что хорохорится и обещает выдвигаться на второй президентский срок. Скоро сравняется по возрасту с императором Францом-Иосифом. Глядишь, слова Швейка станут актуальны и на его счет тоже.

О РАЗНОМДжо Байден: досье KP.RU