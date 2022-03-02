Байден снова оговорился и перепутал украинцев с иранцами

Баден снова оговорился и перепутал украинцев с иранцами Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время своего выступления перед конгрессом снова оговорился. На этот раз глава государства перепутал украинцев с иранцами.

- (Президент РФ Владимир) Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев, - сказал Байден.

Накануне Байден назвал Афганистан сначала Украиной, а позже Ираком, когда пытался доказать правильность решения покинуть страну после 20-летней военной кампании.

Как писал сайт kp.ru, это далеко не первая оговорка американского президента, который ранее долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл, что произошло всего через пару минут после разговора с ней.

Также американский лидер неоднократно называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.