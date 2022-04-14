Ух ты, какие яхты: Запад продолжает облаву на «игрушки» российских миллиардеров

Очередной жертвой санкционного катка стала 78-метровая лодка Tango Виктора Вексельберга, ее задержали у испанской Майорки Фото: REUTERS

Главный постулат западной демократии превратился в тыкву: больше не существует неприкосновенности частной собственности. Власти Гамбурга все же решились на задержание суперяхты Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова. После завершения расследования Федеральное управление по борьбе с преступностью установило, что владельцем судна выступает сестра Усманова, Гульбахор Исмаилова, которая также подпадает под действие санкций, введенных Евросоюзом и США.

Красавица-яхта Dilbar признана самой большой в мире, ее длина 156 метров - это почти два футбольных поля. Одна полная заправка такого судна обходится почти в $1 млн. А общая ее стоимость достигает $600-750 млн. Судно было названо в честь матери миллиардера, учительницы русского языка Дилбар Усмановой.

Dilbar признана самой большой в мире Фото: REUTERS

Внешний вид яхты сочетает в себе классический профиль, выполненный в светло-бежевых тонах с элементами из бронзы. Чтобы корпус не царапался во время швартовки, поверхность пристани обрабатывается специальным составом. Внутри яхты скрывается мини-жилой комплекс со всем необходимым, раскинувшийся почти 4 тыс. кв.м. Здесь могут свободно разместиться в роскошных спальнях до 40 гостей, предусмотрены хорошо оснащенные помещения для 120 членов экипажа, для удобства яхта оборудована лифтами, имеется две вертолетные площадки, кинотеатр, спортивный зал, спа-комплекс с джакузи и 25-метровый бассейн, самый большой, который когда-либо устанавливали на яхтах.

- Dilbar было сложно разрабатывать из-за масштаба работ. Мы делали всё под ключ — полностью весь дизайн интерьера вплоть до развешивания картин и декора, - рассказывал владелец дизайн-студии Эндрю Винч, работавший над интерьером яхты три года.

Потребовалось 27 грузовиков, чтобы доставить на яхту все убранство - мебель, фурнитуру и предметы декора. Особое место занимали диванные подушки, созданные по спецзаказу. Их насчитывается более тысячи. У каждой уникальный дизайн.

Усманову настолько понравилась новая яхта, что он потребовал за сутки перевести все его вещи с прежней яхты Ona на Dilbar.

В октябре прошлого года суперяхта прибыла на верфи Гамбурга на ремонт. По всей видимости, на время действий ареста она останется там и будет находится в ведении властей Германии. Пока действуют санкции против Усманова и членов его семьи, яхту не могут продать, сдать в аренду или использовать в качестве залога, пишет немецкая пресса.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По всему миру продолжается отлов яхт, принадлежащих российским миллиардерам. Очередной жертвой санкционного катка стала 78-метровая лодка Tango Виктора Вексельберга, ее задержали у испанской Майорки. А полиция Фиджи арестовала яхту Amadea Сулеймана Керимова. По словам властей, судно вошло в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения.

Некоторые бизнесмены предусмотрительно увели свои яхты подальше от санкционных вод. Например, Алексей Мордашов, после того, как была арестована его яхта Lady M, перегнал свое 142-метровое судно Nord с Сейшельских островов во Владивосток. Основатель «Русала» Олег Дерипаска, соучредитель сталелитейной компании «Евраз» Александр Абрамов и глава компании «Норильский никель» Владимир Потанин предусмотрительно увели свои яхты в воды Мальдив. Там сейчас базируются еще две роскошные яхты, но установить истинных их владельцев не удается.

Роман Абрамович, который из санкций потерял добрую половину своего состояния, увел свои яхты в безопасные воды. В марте его яхту Solaris видели у берегов Турции. Позднее появилось заявление от властей Антигуа и Барбуда, которые заявили, что готовы арестовать две яхты миллиардера по запросу Великобритании, если такой последует.