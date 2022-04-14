Мощнейший кризис: Эксперт объяснил, чем грозят Европе неплатежи за российский газ

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- Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из самых недружественных стран задерживают перевод платежей, - заявил президент Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли

В конце марта глава государства подписал указ о продаже российского газа за рубли. Речь идет о тех странах, которые объявили санкции против России. В список недружественных государств вошли США, Великобритания, Япония, Австралия, страны Евросоюза и некоторые другие.

Схема, которую предложила Россия, на самом деле почти ничем не отличается от той, что была раньше. По ней покупатели должны переводить платежи в евро на счета не в европейских банках (как было раньше), а на специальные счета, открытые в Газпромбанке. Уже после этого банк будет конвертировать их в рубли на Мосбирже и зачислять на счета Газпрома.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Тем не менее предложение России в Еврокомиссии почему-то посчитали нарушением и долгосрочных договоров, и санкционных ограничений. Там предупредили все страны, входящие в ЕС, не переводить оплату за газ в Газпромбанк.

- Во-первых, это некий сигнал своим странам-членам, компаниям этих юрисдикций, что их могут наказать, если они подчинятся требованию российской стороны перейти на эту схему оплаты. Во-вторых, это приведет к мощнейшему энергетическому кризису. И, возможно, Еврокомиссия к нему и ведет. У нее могут быть интересы, связанные именно с таким сценарием, - заявил в эфире Радио «КП» Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности.

По словам эксперта, в схеме нет ничего, что могло бы ущемить интересы европейских покупателей. Они, как и раньше, оплачивают полученный газ в евро. По тем же расценкам, которые указаны в заключенных договорах. Конвертация валюты в рубли проходит внутри России.

- После того как эти рубли пришли на счет «Газпрома», считается, что оплата произведена. До этого момента оплаты нет. Соответственно, если на какой-то стадии оплаты нет, соответственно, становятся невозможными поставки газа. Это механизм защиты от произвола, который творят европейские чиновники. И в этом смысле это защита от санкций, можно сказать, обход. Россия не должна подчиняться санкционному режиму, она должна защищать свои интересы, - считает Алексей Гривач.

Если давление на страны Евросоюза и компании, закупающие российский газ, будет успешным, это приведет к энергетическому кризису.

- Вопрос в том, готовы ли они и будут ли они идти по дороге конфронтации. Они могут ввести эмбарго сами, но не вводят. Сейчас они ссылаются, что у нас контракты, мы хотим платить в евро по контрактам. Но когда они говорят про эмбарго, они забывают, что есть контракты. То есть они собираются их нарушать тогда, когда это им выгодно, - заключил Алексей Гривач.

До последнего времени Россия выполняла все взятые на себя обязательства. Газ в Европу поставляется без перебоев, даже по трубопроводу, проходящему через территорию Украины. Страны ЕС обсуждают отказ от российских энергоносителей, но понимают, что на это уйдет несколько лет. Резкое прекращение поставок газа бумерангом ударит по европейской экономике, и так страдающей от взлета цен.

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