Еле оклемавшийся ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рванул из России в Турцию

У телеведущего случился гипертонический криз Фото: Александр КАТЕРУША

Александр Васильев сильно напугал преданных поклонников. О серьезных проблемах со здоровьем у историка моды сообщила его помощница. У ведущего "Модного приговора" случился гипертонический криз. Едва оклемавшись, тот собрал вещи и рванул в Турцию.

Александр Васильев на днях почувствовал себя плохо. У него резко повысилось артериальное давление. Ведущий "Модного приговора" вызывал "скорую". В этот момент мужчина находился у себя дома на Фрунзенской набережной.

Приехавшим медикам Васильев пожаловался на боли в груди, аритмию, мигрень и головокружение. Врачи диагностировали гипертонический криз и предложили именитому пациенту госпитализацию, но он отказался.

Вместо того, чтобы выполнять рекомендации врача дома и оставаться в полном покое, мэтр спешно собрал вещи и полетел в Турцию. "Сейчас Александру гораздо лучше. Насколько знаю, он уехал на отдых в Турцию", - привел слова своего источника сайт mk.ru.

А ведь только недавно телеведущий вернулся из Парижа и устроил шопинг в Москве. К слову, в столице Франции Васильев живет уже много лет. В России же он успешно и много работает. "Преподаю в Москве, в МГУ, веду цикл лекций. Затем поеду в любимый Зеленоградск, в Калининградскую область. Это очень близко от берега Балтийского моря и Куршской косы. Затем начнутся новые съемки «Модного приговора»", - делился планами любимец зрителей.