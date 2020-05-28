"Никогда не увидят седой и морщинистой": близкий друг сболтнул лишнее о Надежде Бабкиной

Цветущему виду Надежды Бабкиной можно только позавидовать. Два месяца назад звезда тяжело заболела, она даже была в медикаментозной коме. Но после выписки из больницы певица буквально через две недели появилась на шоу "Модный приговор". При виде того, как выглядела Надежды Георгиевны, многие потерял и дар речи. Постройневшая, помолодевшая, как всегда бойкая и заводная - артистка пышет здоровьем. Как оказалось, у знаменитости есть свои секреты, которые разболтал ее близкий друг.

Александр Васильев много лет дружит с Надеждой Бабкиной. Они вместе ведут шоу "Модный приговор". "Мы с ней, конечно, после болезни очень постройнели. Надежда Георгиевна сбросила 30 килограммов с учетом ее первого похудения на диете. Сейчас она выглядит моложе и свежее. Это вызывает, конечно, зависть", - говорит историк моды.

По словам Васильева, секреты красоты его подруги просты. "Надежда Георгиевна - перед съемками накрасила губы, ресницы. Не зря же говорят, что красота женщины часто находится в ее косметичке", - цитирует Александра Собеседник. Ru.

Он отметил, что если с Надежды Георгиевны все смыть, то она уже не будет выглядеть так моложаво. "Каждая женщина, если подкрасит губы, станет симпатичнее. А если к этому добавить маникюр, дорогую одежду, очень красивые, пусть и вставные зубы, то это будет еще более хорошее впечатление. Увидеть Надежду пожилой, морщинистой, беззубой и седой - такого никогда не будет", - разоткровенничался Васильев.

Напомним, Надежда Бабкина была экстренно госпитализирована 1 апреля в одну из столичных клиник. Ведущую "Модного приговора" увезли из апартаментов в центре Москвы в тяжелом состоянии. Врачи поставили ей диагноз: "двусторонняя пневмония". Долгое время певица находилась в реанимации, ее ввели в медикаментозную кому. После того, как певица пришла в себя, она питалась через специальный зонд и дышала при помощи трахеостомической трубки. 30 апреля звезду выписали. Она до сих пор проходит курс реабилитации.