Больной раком Валентин Юдашкин теперь носит шапочку

Знаменитый кутюрье посетил театр с женой Мариной Фото: СОЦСЕТИ

Валентин Юдашкин несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Последнее время именитый кутюрье не появлялся на публике, а на днях вышел в свет и поразил своим видом.

Валентин Юдашкин с женой Мариной посетил театр. Звездная пара посетила спектакль "Схватка". Жена кутюрье показала, как выглядит супруг. Он теперь носит шапочку.

Отметим, о своей болезни Юдашкин честно рассказал год назад. Он в подробностях описал, через что ему пришлось пройти при лечении рака пищевода и метастазах.

"В начале был рак почки, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро. Они распространились примерно за год. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - делился подробностями болезни мэтр.

Он говорит, что живет от одного обследования до другого. Ему провели четыре полостные операции за 20 дней и несколько курсов химиотерапии.

Не так давно стало известно, что 58-летний Валентин Абрамович в спешном порядке продает шикарные апартаменты в Нью-Йорке, за которые в свое время он заплатил 5,7 млн долларов. Сейчас российский модельер хочет за эту собственность восемь миллионов.

Квартира занимает площадь в 230 квадратных метров и выходит окнами на Центральный парк в Манхэттене. Двухэтажные апартаменты имеют просторную гостиную и столовую, две спальни, террасу с потрясающим видом и даже солярий с зоной отдыха.