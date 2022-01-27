Жена обескуражила новыми фото с больным раком Валентином Юдашкиным

Валентин Юдашкин с женой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Страдающий от рака Валентин Юдашкин в последнее время не появляется на публике. Именитый кутюрье окружен любовью и заботой близких в своем загородном особняке в Подмосковье. В личном блоге Марина Юдашкина показала, как болезнь изменила ее знаменитого супруга.

Марина и Валентин Юдашкины считаются одной из самых крепких пар отечественного бомонда. Они женаты уже более 30 лет. Женщина поддерживает именитого кутюрье в столь трудный для всей семьи период. Как известно, более пяти лет модельер борется с онкологическим заболеванием.

Юдашкина публично призналась мужу в любви. "Валечка! Пусть, как сочная клубника, будет сладким наш союз. 33 уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя, мой дорогой!" - написала Марина под снимками.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На фото Валентин Абрамович предстал в длинном синем пуховике, шапке, шарфе. С 2016 года он борется с серьезным недугом. "В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро. Они распространились примерно за год", - делился подробностями болезни Юдашкин.

Поклонники с большим трепетом относятся к модельеру. Публика желает ему крепкого здоровья. "Валентин, вы очень мужественный человек", "Ангелов Хранителей Валентину и Марине!", "Обескураживает сила воли этой семьи", "Здоровья, терпения, бодрости и сильной любви и большой веры", "Юдашкин - наша национальная гордость", "Валентин, вы со всем справитесь!" - пишут фолловеры.

Кутюрье не скрывает, что диагноз стал для него шоком. "Желания, конечно, никакого - ни работать, ни что-то делать. Я себя заставлял", - говорил он. Только поддержка близких придавала ему сил. Модельер прерывал работу на время операций и химиотерапии.

58-летний маэстро говорит, что живет от одного обследования до другого. "До операции меня интересовало, как ты выйдешь оттуда? Кем? Очнувшись, я стал считать розетки - правильно я вижу или нет. Мозги есть или нет? Интересовало именно это. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - рассказывал Валентин Абрамович.