От льготной до семейной: Кто в России может получить ипотеку по низкой ставке

В апреле правила льготной ипотеки в России изменились Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На ставки по жилищным кредитам сейчас и смотреть страшно. Все банки дают ипотеку под 17-20 процентов — на таких условиях ее практически никто не возьмет. Но остаются в силе программы льготной ипотеки. Это жилищный кредит с государственной поддержкой, то есть часть ставки банкам компенсирует бюджет страны. В 2021 году каждый четвертый ипотечный кредит был льготным. А в 2022 году на них-то и вся надежда у покупателей жилья.

В апреле правила льготной ипотеки в России изменились. Рассказываем, какие виды ипотеки с государственной поддержкой сейчас есть в России.

Льготная

Это была самая популярная льготная программа до середины лета прошлого года. Но потом максимальный размер кредита по ней урезали до 3 млн рублей. Что сделало ее совсем не интересной для крупнейших городов, где в основном и живут граждане, которые в состоянии взять ипотеку.

С 1 апреля условия программы изменили. Ставка теперь выше - 12% вместо 7%. Но увеличили и возможный размер кредита.

Купить по этой программе можно только новостройку. Необязательно это делать на этапе котлована, разрешается приобретать и готовое, уже построенное жилье. Но — только у юридического лица, то есть у самого застройщика. Перекупить у другого гражданина не получится.

Можно взять и кредит на строительство своего частного дома или на покупку земли под такой дом. Но строительство должен вести проверенный подрядчик из утвержденного банком списка. То есть опять же застройщик, «строю сам» не пройдет.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

- ставка — не выше 12% годовых

- первоначальный взнос - от 15%

- максимальный размер кредита - 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей - для остальных регионов.

- программа действует до 1 июля 2022 года (предложения продлить этот срок есть, но конкретных решений пока нет)

Семейная

На нее могут рассчитывать семьи, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети. Либо есть ребенок с инвалидностью.

По программе можно приобрести квартиру в новостройке. Или строить индивидуальный жилой дом - но опять же при условии, что этим строительством будет заниматься подрядчик из утвержденного списка.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

- ставка — до 6% годовых

- первоначальный взнос — от 15%

- максимальный размер кредита — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 6 млн рублей — для остальных регионов

- действует до 31 декабря 2023 года

Дальневосточная

Кредит по этой программе дают на покупку или строительство жилья в Дальневосточном Федеральном округе. Но не всем. Вот кто ее может получить:

- участники программы «Дальневосточный гектар»,

- молодые семьи, где оба супруга не старше 35 лет,

- одинокие родители не старше 35 лет с детьми, которым не исполнилось 19 лет,

- участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приехавшие работать на Дальний Восток.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

- ставка — не более 2% годовых

- первоначальный взнос — от 15%

- максимальный размер кредита — 6 млн рублей

- действует до 31 декабря 2024 года.

Сельская

Она для тех, кто хочет переехать на село или уже там живет. «Село» трактуется широко. Подходят населенные пункты с числом жителей до 30 тысяч, если они не входят в городской округ. Конкретный список поселений надо выяснять в том регионе, где вам нужен домик в деревне. Но однозначно не подойдет Московская область - она из программы исключена. Так же, как и все, что территориально входит в Москву или Санкт-Петербург.

По программе можно купить не только (в том числе и на вторичном рынке), но и частный дом. В нем должны быть электричество, газ, водоснабжение, канализация, отдельный санузел, отопление. Под строительство или достройку дома кредит тоже дадут - но, как и по другим программам, на условии, что этим будет заниматься проверенный подрядчик.

Участвовать в программе может житель любого региона. Горожане — пожалуйста. Но после того, как дом или квартира «на селе» будут на вас оформлены, там надо «прописаться».

При всех своих плюсах у программы есть весомые минусы. По ней работает всего несколько банков, и у них не всегда есть лимиты в нужном регионе (грубо говоря, выделенные на «сельскую ипотеку» конкретному кредитному учреждению деньги могут быстро закончиться). Заявки долго согласовываются. Так что если нужна «сельская ипотека», стоит запастись терпением.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

- ставка — не более 3% годовых

- первоначальный взнос — от 10%

-максимальный размер кредита в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и регионах Дальневосточного федерального округа - 5 млн руб., в остальных регионах — 3 млн руб.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Почему ставки у разных банков отличаются?

Вроде бы условия льготных программ для всех одинаковы, и государство компенсирует банкам расходы по одной и той же схеме. А смотришь рекламу — у разных банков ставки разные, причем зачастую ниже установленного «потолка».

Например, Сбер по программе «Господдержка 2020» (льготная ипотека на новостройки) обещает ставку от 11,7%, Банк ДОМ.РФ - от 11,3%. А по семейной ипотеке есть предложения даже и от 3,9% - правда, под покупку квартиры в конкретном жилом комплексе.

Как поясняют эксперты, такие сниженные ставки могут объясняться несколькими причинами. Первая - маркетинг самих банков. За ипотечных клиентов по-прежнему идет борьба. Но надо очень внимательно смотреть, что означают незаметные буковки «от». Потому что сниженные ставки, как правило, связаны с рядом условий. Таким способом банк и привлекает не всех подряд, а тех, кто ему нужнее. Это могут быть, например, зарплатные клиенты (а для остальных — ставка уже выше). Или те, кто оформляет сделку по ипотеке онлайн. Или надо подтвердить свои доходы определенным способом. Или должны выполняться все эти, и еще какие-то условия сразу.

Второй вариант - часть ипотечной ставки по партнерской программе с банком субсидируют застройщики. Зачем? Это тоже маркетинг, но уже строительных компаний. Практически никто из них сейчас не объявляет «в лоб» о понижении цен. Прямых скидок тоже почти не дают, чтобы поддерживать иллюзию повышенного спроса. А стимулируют раскупать квартиры в конкретном жилом комплексе вот таким образом: сможете получить «семейную ипотеку» не под 6%, а под 4%. Фактически это замаскированное снижение цены. Для покупателя это, конечно, хорошо. Но надо быть внимательными. Обычно такая ипотечная скидка от застройщика дается не на весь период кредита, а на первые полгода - год - два.

ПРОГНОЗЫ

Что будет с обычной ипотекой

С конца прошлого года новости про ипотеку для тех, кто ни под какие льготные программы не попадает - например, хочет купить квартиру на вторичном рынке - были исключительно удручающими. И вот (тьфу-тьфу-тьфу) появились первые новости другого рода. С начала апреля банки стали объявлять о снижении ставок. Например, у Сбера с 11 апреля по большинству ипотечных программ - от 16,9% (снизили на 2,1 процентных пункта).

Как прогнозируют в аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», ситуация, вероятно, будет развиваться по тому же сценарию, как это было семь лет назад. Тогда в декабре 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17% годовых. Но уже к концу лета 2015 года опустил ее до 11%. Параллельным курсом менялись и ставки по ипотеке.

- Не исключено, что где-то через год взять кредит в рамках обычной ипотеки можно будет под 12% годовых или около того, что соответствует нынешнему уровню льготной ипотеки на новостройки, - считает руководитель IRN.RU Олег Репченко.

ВСПЛАКНЕМ!

Так менялись ставки по жилищному кредиту

Новостройки Вторичный рынок

03.09.21 8,37% 8,54%

01.10.21 8,53% 8,8%

07.11.21 8,64% 8,83%

06.12.21 9,15% 9,37%

16.01.22 9,84% 9,83%

06.02.22 10,44% 10,56%

20.02.22 11,68% 11,59%

13.04.22 19% 19%

По данным ДОМ.РФ и российских банков. Без учета льготных программ.

КСТАТИ

Программа для программистов

Это совершенно новая программа. Пока известны лишь ее предварительные условия, они еще не утверждены. Но деньги на нее правительство уже выделило - 1,5 млрд рублей, предположительно на кредиты не менее чем для 10 тысяч IT-специалистов.

Под айтишниками в данном случае подразумеваются сотрудники компаний, где IT-деятельность приносит не менее 90% общего дохода.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ (предположительные):

- ставка — до 5%

- максимальный размер кредита - 18 млн рублей для городов-миллионников, 9 млн рублей для остальных регионов

- возраст — от 22 до 40 лет (предлагается увеличить до 45 лет);

- доходы — от 200 тыс. руб. в месяц (предлагается снизить до 150 тыс. руб.) для городов-миллионников, от 150 тыс. руб. в месяц (предлагается снизить до 100 тыс. руб.) для остальных регионов;

- срок действия программы — 2022–2024 годы.