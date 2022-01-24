Ипотека и льготы: Какие программы работают в 2022 году

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Льготная ипотека

Одной из наиболее популярных мер поддержки в жилищной сфере остается программа «Льготная ипотека». Всего с момента запуска в апреле 2020 года ее участниками стали более 600 тыс. человек.

Данная мера поддержки универсальна. Она не устанавливает ограничений по возрасту и семейному положению. Программа позволяет оформить льготный кредит по ставке до 7% годовых на покупку или строительство собственного жилья. Максимальная сумма кредита – 3 млн рублей.

Программа продлится до 1 июля 2022 года.

Семейная ипотека

Семейная ипотека более адресная и подойдет российским семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился ребенок. Программа позволяет оформить кредит на покупку или строительство жилья по ставке до 6% (до 5% для Дальнего Востока) на срок до 30 лет. Кроме того, льготный кредит может быть получен на рефинансирование уже действующей ипотеки.

Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей (12 млн для Москвы, Мособласти, Санкт-Петербурга и Ленобласти).

Заключить кредитный договор по программе можно до 31 декабря 2023 года (до конца 2027 года для семей, воспитывающих детей с инвалидностью).

Дальневосточная ипотека

В 2022 году также продолжает действовать программа «Дальневосточная ипотека». Стать участниками могут молодые семьи в возрасте до 35 лет, участники программы «Дальневосточный гектар». Также льготной ставкой могут воспользоваться граждане, переехавшие в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) по программам повышения трудовой мобильности.

Ставка не будет превышать 2%, максимальный срок – до 20 лет. Приобретаемое жильё должно быть не дороже 6 млн рублей и располагаться на территории ДФО.

Программа реализуется до конца 2024 года.

450 тыс. рублей многодетным семьям

Семьи, которые с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года стали многодетными, могут получить от государства выплату до 450 тыс. рублей на погашение жилищных кредитов. Данная мера поддержки позволяет значительно снизить платежную нагрузку или уменьшить срок займа.

Для участия в программе кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года.

Узнать подробнее о всех льготных жилищных программах можно на информационном портале спроси.дом.рф или по телефону горячей линии 8 800 775 11 22.