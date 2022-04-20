Обманула смерть: в Аргентине женщина выжила под колесами поезда

В Аргентине женщина потеряла сознание, упала под поезд, но чудом выжила

Удивительная история произошла в Аргентине, где молодая девушка смогла в буквальном смысле слова ускользнуть от «старухи с косой», выжив после падения под колеса поезда.

Как пишет британская «Дейли Мейл», пугающее событие со счастливым исходом произошло на железнодорожной станции в городе Гонсалес Катан, расположенном рядом со столицей Буэнос-Айресом. На видео с камеры наблюдения видно, как девушку, потерявшую сознание, буквально несет в сторону прибывающего поезда, а потом несчастная бьется о вагон головой и бездыханная проваливается в щель между перроном и движущимся составом.

Кадры шокируют, а пассажиры, которые были в этот момент на станции, даже отворачиваются в испуге, только бы не видеть кровь, которая должна была брызнуть из-под колес поезда. Казалось, что шансов у несчастной нет никаких…

После того, как состав остановился, работники станции и очевидцы начали доставать «останки» из-под перрона. И вместо бездыханного тела к удивлению всех присутствующих появилась сама упавшая девушка практически без единой царапины. Идти своим ходом она не могла, но было очевидно, что дама дышит и находится в сознании.

Пострадавшую быстро доставили в ближайший госпиталь, где ее осмотрели врачи, констатировавшие, что «пациент будет жить». Сейчас чудом спасшуюся аргентинку уже выписали из больницы. У нее диагностировали контузию, перелом ребра, травму печени, а также трещину в черепе между носом и бровью.

Как пишет аргентинский портал «El1 Digital», про саму девушку удалось выяснить только то, что ее зовут Кандела и ей 24 года. Она ждала поезд, что поехать к подруге, когда неожиданно почувствовала, что артериальное давление у нее резко упало и из-за этого аргентинка потеряла сознание. Ни самого удара, ни падения под колеса поезда Кандела совершенно не помнит, а видео с инцидентом смотрит с ужасом. Кстати, по ее словам, из-за травм дама сейчас глуховата на левое ухо.

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