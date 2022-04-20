Кого уберег от невзгод черный перстень Ахматовой, и от кого Владимир Познер "отворачивает" свое кольцо

Шаляпин не жаловал украшения. Но однажды в жизни певца появился перстень, с которым тот не расставался до самой смерти

В прошлом материале мы начали рассказ о знаменитых перстнях, которым приписывают сверхъестественную силу. В этом материале мы продолжаем тему и сконцентрируемся на истории перстней, которые носят современные деятели культуры.

Кольцо "Анна Каренина"

- Почерк Льва Толстого абсолютно невозможно разобрать! Он писал какими-то веревками. Даже сам не понимал, что написал и спрашивал у жены, - рассказывал мне в одном из интервью литературовед Павел Басинский.

Единственным человеком на Земле, способным дешифровать "веревки" мужа-гения была его жена. По ночам Софья Андреевна переписывала каракули Льва Николаевича, а потом все повторялось снова, снова и снова, поскольку муж не мог остановиться и каждый раз заново переписывал текст, даже поверх корректур.

Феминистки злы на Толстого за то, что он так замучил бедную супругу. Но тем не менее, Лев Николаевич однажды вознаградил Софью Андреевну за доблестный труд. На гонорары от "Анны Карениной" писатель приобрел кольцо для жены.

Как уточняет исследователь Екатерина Варкан, кольцо, хотя и было сделано из рубина и двух бриллиантов, выглядело довольно-таки скромно и было куплено в обычном ювелирном магазине.

Но, по легенде, Толстой выложил за украшение кучу денег.

Будучи человеком импульсивным, он разозлился на себя по приезде домой и вместо того, чтобы подарить жене, со злости выбросил подарок в окно. Но получилось как нельзя лучше. В садике как раз гуляла Софья Андреевна, увидела в траве что-то красивое. Подобрала, сказала "ой" и зарделась. Она решила, что муж оригинально преподнес ей подарок.

Имела ли место эта легенда хезе, но зато доподлинно известно, что в семье кольцо сразу прозвали «Анна Каренина».

Само собой, Софья Андреевна очень дорожила колечком и в конце жизни передала его дочери Татьяне.

Татьяна эмигрировала в Европу, а в 1975 году внучка Толстого посетила Советский Союз и была так потрясена трепетным отношением к своему деду, что подарила "Анну Каренину" музею. Внучка признавалась, что украшение практически не выходило в свет: семье приходилось все время прятать его, заворачивать в разные тряпочки и платочки, засовывать в тайники. Они боялись, что "Анну Каренину" экспроприируют в России, потом - что задержат на таможне, потом, что реликвия просто потеряется.

Софья Андреевна очень дорожила колечком и в конце жизни передала его дочери Татьяне

Печатка Петра Толстого

На руке телеведущей Феклы Толстой нередко можно увидеть массивный перстень с зеленым камнем. Это украшение - одна из немногих фамильных драгоценностей семьи Толстых. Если подойти поближе, то можно разглядеть на сердолике вырезанный рисунок: щит, скрещенную саблю со стрелой и двух борзых собак, поддерживающих щит. Это - герб семейства.

Точно такой же перстень есть у кузена Феклы, телеведущего Петра Толстого. Вот только Петр кольцо не носит и это действительно жалко, ведь оно более интересное. Как подчеркивает автор исследования "Тайны драгоценных камней и украшений" Екатерина Варкан, согласно традициям в дворянских семьях, из поколения в поколения старшему сыну передавался символический атрибут старшинства, перстень-печатка с гербом. Именно такой перстень-печатка есть у Петра Толстого. Удивительно, что прошло столько лет, а дворянская традиция сохранилась до сих пор.

Перстень-печатку носил сам Лев Николаевич после смерти старшего брата, а уже от отца Феклы Толстой обладателем реликвии стал Петр Толстой, как старший мужчина.

Почему перстней два - история малопонятная, хотя сама Фекла утверждает, что ее кольцо не поздняя копия, а оригинал, тоже принадлежавший Льву Николаевичу. Как говорится, оснований не верить нет.

- По поводу моего перстня никаких указаний не было, поэтому после смерти отца его ношу я, - говорила телеведущая.

Фекла утверждает, что ее кольцо не поздняя копия, а оригинал. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Черный перстень Анны Ахматовой

Про сокровища Анны Ахматовой слышали все, ибо тому посодействовала шумная дележка наследства Алексея Баталова, в квартире которого Ахматова останавливалась во время визитов в Москву.

Анна Андреевна грамотно поэтизировала все свои драгоценности, но особого внимания удостаивались черные кольца. Самое знаменитое украшение - черный перстень, привезенный из Африки Николаем Гумилевым.

В отличие от многих сокровищ, которые она легко раздаривала, черный перстень Ахматова не отдала никому и носила всю жизнь. Позируя, она старалась так положить левую руку, чтобы перстень был виден.

Именно с этим перстнем запечатлел Ахматову актер Алексей Баталов, который очень хорошо рисовал. До недавнего времени считалось, что с любимым кольцом Ахматову и похоронили, однако, благодаря скандалу в благородном семействе выяснилось, что украшение носит Гитана, вдова Алексея Баталова.

По легенде этот перстень охраняет владельца от смерти и несчастий. Учитывая, сколько лет Гитане - в магическую силу артефакта не захочешь, а поверишь.

Выяснилось, что украшение носит Гитана, вдова Алексея Баталова

Пять перстней Никиты Михалкова

Только ленивый не задавался вопросом, зачем Никите Сергеевичу столько колец, и что ни все означают. В разговоре Екатерина Варкан обмолвилась, что кольца - новодельные, по крайней мере, так говорила жена Никиты Сергеевича.

Судя по всему, это правда.

Род Михалковых - древний, можно предположить, что родовых сокровищ у семьи немало. Однако - увы и ах - они были украдены и "виновником" той истории был Андрон Кончаловский. Когда Андрон снимал «Дворянское гнездо», то попросил у матери семейные драгоценности.

Наталья Петровна, конечно же, не пожалела для любимого сына. И, как водится в плохих историях, в день съемок драгоценности исчезли. (Кстати, есть и другая версия, согласно которой Кончаловский подарил все и сразу своей возлюбленной актрисе Беате Тышкевич).

Мудрая мать не ругала Андрона, а сказала, что ничего страшного, она счастлива в жизни, а за счастье нужно платить.

В принципе, мы уже писали, как подобным образом от судьбы пытался откупиться античный царь Поликрат, но ему это не удалось. Мама Никиты Михалкова оказалась куда удачливее.

Сам Андрей Кончаловский любит носить кольца, причем, очень часто - на мизинце. Как-то журналисты спросили Кончаловского о происхождении одного из перстней, тот ответил, что украшение не фамильное, просто несколько лет назад брат Никита заказал у ювелира перстни с семейным гербом и раздал их мужчинам в семье. Причем, десять лет назад одним таким перстнем поживились воры, ограбив квартиру Артема Михалкова. Удивительно, что цена украшения оказалась вполне приемлемой: семья называла стоимость в 120 тысяч рублей.

Волшебное кольцо Муслима Магомаева

Конечно, как не рассказать про перстень Муслима Магомаева. Знаменитый советский певец не особенно жаловал украшения, по крайней мере, по пять "болтов" на пальцах не носил. Однако был перстень, с которым Магомаев не расставался. Это был подарок иранского шаха. В семидесятых годах Магомаев выступал в Тегеране и наотрез отказался от гонорара. Тогда удивленный шах преподнес советскому певцу самый дорогой подарок: золотой перстень, приносящий удачу. Магомаев рассказывал, что перстень сел на палец как влитой, и носить его было так приятно, что певец практически не снимал его. Да и способность подарка приносить удачу - тоже испытал, правда в подробности не вдавался.

Несколько лет назад чудодейственный перстень подарила предпринимателю Эмину Агаларову жена певца, Тамара Синявская. Сейчас реликвию можно увидеть в музее Муслима Магомаева в Крокус Сити Холле.

Перстень Муслима Магомаева

Странный перстень Познера

Пользователей соцсетей не раз занимал вопрос, что за перстень носит Владимир Познер. Во время телеинтервью украшение эффектно сверкает на безымянном пальце телеведущего, правда, Познер интригует и поворачивает перстень так, чтобы не было видно камня или рисунка на печатке. (К слову, таким же образом носил сердоликовый перстень Пушкин).

Вроде бы, никакой интриги и нет. Как однажды обмолвился сам Познер, перстень был подарком его бывшей жены Кати. А еще пару раз папарацци удавалось заснять перстень, не повернутым. Оказалось, что там нет никакого рисунка или тайного знака, но зато есть довольно крупный бриллиант каратов на пять. Возможно, Владимир Владимирович просто не хочет злить публику, вот и не отсвечивает лишний раз бриллиантом.

Оберег голоса Федора Шаляпина

Вот и Шаляпин тоже не жаловал украшения. Обычно носил серебряные печатки, которые всем раздаривал. Но однажды в жизни певца появился перстень, с которым тот не расставался до самой смерти. Это сердоликовый перстень с двумя бриллиантами по краям, причем, на самом сердолике выгравирована фигура старца, клонившегося перед крестом. (Кольцо запечатлено на знаменитом портрете Кустодиева). Как рассказывал сын Шаляпина, любимый перстень отца "принадлежал самому Петру I и был освящен патриархом всея Руси". Шаляпин верил, что обладатель кольца не будет иметь проблем с голосом. Однажды он подарил кольцо болгарской певице и талисман выручил женщину. Потом раритет достался болгарскому журналисту, а тот с его помощью несколько раз "возвращал" голос разным звездам. Ныне кольцо считается национальным достоянием и по сей день хранится в сейфе Болгарского народного банка.

Как подчеркивал Розенбаум, перстень особенно дорог ему, как флотскому человеку. Фото ТАСС/ Валерий Шарифулин

Сокровище Александра Розенбаума

Известно, что певец Александр Розенбаум тоже верит в талисманы и возлагает особые надежды на старинное кольцо, с которым не расстается. Стоит ли сомневаться, что и это - талисман, правда, непонятно, для чего служащий. Как рассказывал Розенбаум, кольцо принадлежало самому императору Александру II, а тот в свою очередь подарил его адмиралу Меншикову в честь постройки первого фрегата в Кронштадте.

Как подчеркивал Розенбаум, перстень особенно дорог ему, как флотскому человеку.

32 грамма на мизинце Юрия Башмета

Определенный мистический флер у Башмета, определенно, есть. Музыкант всегда одет в черное, не чуждается мистики. Рассказывал о встрече с духом Шостаковича. Немалый интерес вызывают украшения Башмета. В частности, огромный перстень, надетый на мизинец правой руки.

Однако знаменитый альтист руками и ногами отбрыкивается от мистической составляющей