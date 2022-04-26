США руками Украины пытаются открыть второй фронт в Приднестровье

Были уничтожены две радиовышки, которые транслировали российское радио в республике Фото: REUTERS

Сегодня взрывы слышны в селе Парканы Приднестровской молдавской республики - это болгарское село между Тирасполем и вторым по размеру городом - Бендерами. Накануне нападению подверглось здание Министерства Госбезопасности в Тирасполе, были уничтожены две радиовышки, которые транслировали российское радио в республике.

Подобные провокации со стороны Украины были и в Донецкой республике в последние дни перед началом Российской спецоперации

Бывший министр обороны ДНР и герой «Русской весны» Игорь Стрелков пишет в своем телеграм-канале, что по его данным, к вторжению готовятся «целые воинские части на территории Румынии. Также имеется информация о концентрации на границе с Приднестровьем украинских частей и подразделений». Источники оценивают вероятность атаки противника на Тирасполь уже в апреле-начале мая, как «высокую".

Политолог Игорь Димитриев в свою очередь отмечает, что Украина и Молдавия в Приднестровье проводят разведку и подготовку: «Аварии, взрывы на инфраструктуре, беспорядки, а потом "наведение конституционного порядка" по многочисленным обращениям граждан и объединение братских народов по итогу референдума». Именно так, по мнению Димитриева должна была поступить Россия перед началом спецоперации на Украине.

Удар по зданию МГБ и ретрансляторам в Тирасполе - это «прощупывание второго фронта» со стороны союзников Украины, заявил в беседе с Сергеем Марданом на Радио КП эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер:

- Я думаю эти удары - прямое следствие визита Госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина в Киев. Они дали рекомендации попробовать прощупать второй фронт.

Действовать на этом «втором фронте» будет не румынская или молдавская армия, а украинская. Причем, не прямым вторжением, а провокациями и ударами издалека.

- Они будут смотреть, как реагирует Россия, ускоряет ли операцию на Николаев и Одессу, уверен, Брутер. - А если мы никак не будем шевелиться, будут следующие провокации. Им очень важно понять, насколько далеко готова зайти Россия. А если реакция последует, они будут пытаться «размазать» по карте российскую военную операцию.

При этом украинские «кураторы» допускают разные варианты на Приднестровье - и полноценная атака и обычные провокации. Главное - «заставить Россию увеличить линию соприкосновения и начать неподготовленные операции».

- Им главное создать ситуацию, когда Россия вынуждена будет усиливать военную составляющую на этом участке - артиллерию, авиатехнику, - объясняет эксперт. - Эту картинку они будут тиражировать и рассказывать, что российский режим полностью расчеловечился. Для них это важно. Обратите внимание, что кроме Бучи, которую они сами уже и опровергли, у них нет ни одной хорошей картинки. А она им нужна.