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Политика26 апреля 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 27 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 апреля 2022 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Военная спецоперация на Украине 27 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 27 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 апреля 2022 года.

Минобороны РФ рассказало об очередной провокации, которую готовят украинские националисты в городе Николаеве. Речь идет о подготовке взрыва с многочисленными жертвами. Представитель Минобороны предупредил, что информацию о взрыве киевские власти предполагают широко распространить через западные СМИ, представив произошедшее как якобы "бесчинства русских".

На Украине еще одна бабушка дала отпор националисту, отказавшись говорить с ним на украинском. Пожилая женщина скорректировала произнесенный националистом лозунг, заявив, что он должен звучать как "Слава Украине и России!".

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что рассчитывает на успех в переговорах с Украиной. Как отметил глава государства, "Россия знает, кто и что делал" в украинском городе Буча. Кроме того, Путин подчеркнул, что на прошедших в Стамбуле переговорах удалось добиться серьезного прорыва по ситуации на Украине, однако позже Киев поменял свою позицию.

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