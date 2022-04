Уцелевшие в шоу-бизнесе: кто вырвался вперед после большой перетасовки на эстраде

Ровно за месяц до Премии RU.TV, которая состоится 28 мая на площадке "Крокус Сити Холл", телеканал в прямом эфире назвал имена номинантов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ровно за месяц до Премии RU.TV, которая состоится 28 мая на площадке "Крокус Сити Холл", телеканал в прямом эфире назвал имена номинантов. В этом году событие имеет все шансы стать главной музыкальной битвой года, тем более, что ближайший конкурент - премия МУЗ ТВ, нашумевшая в прошлом году гей-пропагандой, выходками Моргенштерна и бурной склокой Киркорова и Лободы, на этот раз перенеслась на неопределенный срок.

Однако, в свете последних событий список участников пришлось серьезно прошерстить. Всего год назад за звание лучших артистов страны по версии RU.TV боролись Макс Барских, Светлана Лобода, "2Маши", Вера Брежнева, Сергей Лазарев...Теперь с большинством из них, а также с Иваном Дорном, Потапом и Настей, Валерием Меладзе и группой "Аквариум", организаторы прекратили сотрудничество. Это значит - ни заветных наград, ни песен на Русском радио, ни клипов в эфире RU.TV больше не будет. Не появится на премии и гуру хайпа Моргенштерн, который уехал в Дубай из-за пристального внимания правоохранительных органов. Не будет Филиппа Киркорова - он, по собственному признанию, ходит только туда, где получает награды. А кроме того, некоторые звезды сейчас по собственному желанию временно поставили концерты на паузу.

Но свято место пусто не бывает. Так, в номинации "Лучший певец" зрителям предлагают голосовать за пятерых кандидатов: Владимира Преснякова, Диму Билана, Дмитрия Маликова, Эмина и Мота. За звание лучшей певицы будут бороться Зиверт, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Ханна и Слава. А в качестве лучшей группы на выбор предлагаются Artik & Asti, Dabro, HammAli & Navai, A'Studio и "Градусы".

Посмотрим, у кого еще есть шанс стать лучшим из лучших по версии RU.TV. Народное голосование продлится до конца мая на сайте телеканала.

Номинация «Лучший старт»:

Люся Чеботина

Марина Бриз

Анна ASTI

SHAMAN

Тамара Кутидзе

Номинация «Лучший дуэт»:

Иракли & Маша Вебер – «Просто дождь»

Ханна & Artik – «Как в первый раз»

Артур Пирожков & Клава Кока – «Хочешь»

Звонкий & Мари Краймбрери – «Как дела, малыш?»

Юрий Антонов & ЮрКисс – «Не забывай»

Номинация «Лучшая песня»

Люся Чеботина – «Солнце Монако»

Artik & Asti – «Гармония»

Мот – «Август – это ты»

Zivert – CRY

Dabro – «На часах ноль-ноль»

Номинация «Лучший видеоклип»

Клава Кока – «Ла Ла Ла» (Тарас Голубков)

NYUSHA – «Небо знает» (GEX)

Niletto – Someone like you (Владимир Беседин)

Zivert – «Три дня любви» (Алексей Куприянов)

Номинация «Новые звёзды «Русского Радио»

SHAMAN

Марина Бриз

IVAN

Лана Свит

MARK OVSK

Номинация «Музыкальный блогер»

Катя Адушкина

Миа Бойка

Хабиб

Аня Покров

Егор Шип

Номинация «Коллаборация года»

Loc-Dog & Лев Лещенко – «Мы будем жить»

Джарахов & Стас Костюшкин – «Просто друг»

Григорий Лепс & ЮрКисс & ВладиМир – «Как огонь и вода»

Filatov & Karas vs Мумий Тролль – «Amore Море, Goodbye»

Дима Билан & Zivert – «Это была любовь» и другие.