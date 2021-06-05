"Да подавись ты своей тарелкой!": Моргенштерн закатил скандал на премии Муз-ТВ

Моргенштерн закатил скандал на премии Муз-ТВ Фото: Иван МАКЕЕВ

Грандиозным скандалом завершилась премия Муз-ТВ в Москве. Рэпер Моргенштерн взбунтовался против решения назвать певцом года Александра Ревву, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков.

Рэпер Моргенштерн появился на премии Муз-ТВ в инвалидной коляске. У артиста возникли проблемы со здоровьем. Невооруженным глазом было видно, что Алишер находился на взводе. То ли сказывалось плохое самочувствие, то ли переживал из-за номинации на звание певца года. Но сначала артист устроил перепалку с Ксенией Собчак. Она была одной из ведущих на церемонии.

В какой-то момент Ксения обратилась к рэперу с вопросами. Однако музыкант заявил: "Я уже говорил тебе, Ксюша, и повторю еще раз, надеюсь, последний. С тобой под камерами я буду разговаривать только за деньги". Собчак в ответ призналась, что приглашала Моргенштерна к себе на интервью, но его продюсеры заломили цену в пять миллионов. "Я бедная женщина, у меня таких денег нет", - развела руками жена режиссера Константина Богомолова.

Тогда никто и представить не мог, что через несколько минут разразится грандиозный скандал. Ведущие вышли объявлять певца года. Моргенштерн был в числе номинантов. Как и Артур Пирожков. К ужасу Алишера победителем назвали его конкурента.

Рэперу такое положение вещей категорически не понравилось. Он нашел в себе силы встать с инвалидной коляски и поднялся на сцену. "Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил", - обратился он к Дмитрию Нагиеву.

В ответ телеведущий попытался возразить: "Но подожди, мы не на сельской дискотеке. Зрительские голоса долго подсчитывались".

Рэпер начал перебивать ведущих и потребовал вывести на экраны результаты зрительского голосования. "Муз-ТВ, если вы такие честные, почему ваш ведущий получает премию?" - возмутился рэпер. На что услышал ответ Нагиева: "Бухгалтерия закрыта".

В ситуацию попыталась вмешаться Собчак. Она внезапно предложила Моргенштерну пройти тест на наркотики.

Александр Ревва стал певцом года Фото: Иван МАКЕЕВ

А в это время Александр Ревва, держа подмышкой заветную тарелку, сообщил, что находится в шоке. "Я хочу присесть, мне коляска нужна", - заявил певец. Моргенштерн, походя мимо Реввы, крикнул: "Да подавись ты своей тарелкой!".

По окончании церемонии Моргенштерн решил выступить с последним словом: "Победа - это не тарелка. Победа - это то, что на сегодняшней премии запомнят меня".