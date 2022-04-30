Вскрылась неприглядная правда о четвертом муже Анастасии Макеевой

В прошлом году актриса вышла замуж за мужчину своей мечты - строителя Романа Малькова Фото: соцсети

Четвертый брак Анастасии Макеевой оказался самым скандальным в ее богатой биографии. В прошлом году актриса вышла замуж за мужчину своей мечты - строителя Романа Малькова, которого увела из семьи с четырьмя детьми, пока он ремонтировал ее загородный дом.

С тех пор звездное семейство погрязло в разборках: весь прошлый год тянулись суды по алиментам, сопровождаемые взаимными оскорблениями. Экс-супруга Светлана Малькова, живущая за границей с тремя детьми, требовала выплат от бывшего мужа. Оказалось, новый супруг Макеевой так увлекся актрисой, что напрочь забыл о собственных наследниках. За несколько месяцев накопился долг в 300 тысяч рублей, но выплачивать их строитель не спешил: мол, денег нет. Светлана просила в суде по 17 тысяч рублей на каждого ребенка, Роман настаивал на 11 тысячах. В итоге сошлись на сумме в 15 тысяч. При этом Малькова и сама каждый месяц платит старшему сыну, который после развода решил остаться с отцом в его новой семье: бывший муж не упустил возможности взыскать с нее алименты на 17-летнего отпрыска.

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, новый супруг Анастасии Макеевой совсем не беден. Роман Мальков - не просто "плиточник", как его прозвали в Сети с легкой руки блогера Лены Миро, а вполне успешный владелец строительного бизнеса. Его компания "И-Мет", которой Мальков владеет единолично, заработала в 2021 году 20 млн рублей, из них 11 млн - чистая прибыль. Таким образом, погрязший в судах строитель, который бился за каждую копейку, ежемесячно получал около 1 млн рублей. При этом алименты составили всего 45 тысяч в месяц.

Впрочем, Светлана Малькова не пропала без помощи бывшего мужа. Месяц назад она с тремя детьми переехала в США из Словении, где жила последние годы. Многодетная мать обустраивает свою жизнь в Сиэтле: планирует открыть художественную школу и снова выйти замуж.