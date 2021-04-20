Не просто "женатый работяга": новый избранник Анастасии Макеевой оказался миллионером

Анастасия Макеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандал вокруг нового романа звезды мюзиклов Анастасии Макеевой с каждым днем полыхает все ярче. Недавно в гостях у Леры Кудрявцевой актриса впервые публично рассказала о своих отношениях, которые в тусовке обсуждали не первый месяц. Мол, в прошлом году, наняв строителя для обустройства дачи, Макеева по уши влюбилась в подрядчика. Наличие у Романа Малькова жены и четверых детей, которые ждали возвращения отца семейства в Словении, бездетную знаменитость не смутило: новый кавалер смог убедить ее, что давно расстался с супругой и готов к серьезным отношениям.

После этих откровений по телеканалам пошла и Светлана Малькова: брошенная жена из шоу в шоу рассказывает стране свою правду о вынужденном скандальном разводе (суд расторг брак только на днях, 12 апреля), коварстве соперницы и кознях бывшего мужа, который пытается настроить дочь и троих сыновей против матери и не платит алименты.

Анастасия и Роман в телешоу канала НТВ "Секрет на миллион". Фото: YouTube

- Ты решил платить им 30 тысяч рублей, по 7,5 тысяч на каждого. Только судья не дурак! - гневается в Инстаграме Малькова, уверяя, что за содержание детей будет биться до последнего.

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, дела Романа Малькова за последний год буквально выстрелили. Вопреки распространенному мнению, что актриса купила любовь простого работяги, ее избранник демонстрирует внушительный доход. Так, за прошлый "коронакризисный" год строительная фирма Малькова, где он является единственным учредителем, получила прибыль в 13 миллионов рублей.

То ли знаменитая любовница помогла строителю с подрядами, то ли он сам напрягся, чтобы ей соответствовать, но факт остается фактом: никогда прежде таких денег Роман Мальков не зарабатывал. Несколько прошлых лет предприниматель отчитывался об очень скромных доходах (несколько сотен тысяч в год), а в 2019 году его фирма и вовсе погрязла в убытках.

Анастасия Макеева. Кадр из телешоу НТВ "Секрет на миллион" Фото: YouTube

Тем временем, сама Анастасия Макеева, по данным kp.ru, накопила долгов на 101 тысячу рублей. Последние два года актриса забывает оплачивать "письма счастья" от ФНС: по транспортному налогу она должна более 49 тысяч, за квартиру - 39 тысяч. Есть просрочка и по той самой загородной даче, благодаря которой звезда сошлась с новым избранником. Кроме того, общая сумма задолженности растет каждый день: из-за просрочки Анастасии Макеевой начисляют пени.

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