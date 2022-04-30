Розыгрыш пошел не по плану: раскрыта правда об отвратительном поступке Эмбер Хёрд по отношению к Джонни Деппу

Депп обиделся на колонку о насилии, которую Херд написала для The Washington Post Фото: REUTERS

В городе Ферфаксе, штат Вирджиния, продолжается «процесс тысячелетия» - разбирательства между Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд. Напомним, Депп обиделся на колонку о насилии, которую Херд написала для The Washington Post: счел, что в ней есть намеки на то, что он ее избивал. Он хочет обелить свое имя, а заодно получить с бывшей жены 50 миллионов долларов. Та, в свою очередь, подала встречный иск на сто миллионов. В ходе процесса супруги явно намерены вытащить на всеобщее обозрение все грязное белье, накопившееся за 15 месяцев их брака.

А грязного белья там много, в том числе в самом прямом смысле слова. Например, еще несколько лет назад Джонни Депп заявил, что кто-то - то ли Эмбер Херд, то ли кто-то из ее друзей - испражнялся в их супружескую кровать. Сейчас стали известны подробности чудовищного инцидента.

Новое разбирательство между Деппом и Херд тянется с 11 апреля, конца ему пока не видно Фото: REUTERS

Дело было в апреле 2016 года. Эмбер Херд отмечала свое 30-летие, и на вечеринке они с мужем поссорились, вроде как была даже драка (правда, стороны спорят, кто на кого нападал). После этого Херд отправилась с друзьями на музыкальный фестиваль Coachella.

Депп рассказал в зале суда о том, что делал после этого:

- Я отправился к охраннику Шону Бетту и сказал: «Она на «Коачелле». По-моему, пришло мне время забрать из дома вещи, особенно те, что мне дороги. А он ответил: «Не думаю, что сейчас удачный момент». А я подумал: «Да нет, идеальный, ее же два дня не будет дома». А потом он показал мне фотографии на своем телефоне…Это была фотография нашей постели, и на моей половине были человеческие экскременты.

Первой реакцией актера был смех:

- Я расхохотался. Это было настолько за гранью. Это было так дико, так абсурдно, что я мог только смеяться. Так что в тот день я за вещами не поехал.

По словам Деппа, вернувшись с фестиваля, жена попыталась свалить все на собак: дескать, это они испортили простыни. Но, вспоминает Депп, «наши собаки - крошечные йорки, каждый весит около двух килограммов. И та фотография, которую я видел… Я жил рядом с этими собачками много лет. Это были не собачки».

Масла в огонь подлил Старлинг Дженкинс III - шофер и охранник Деппа, работавший с ним с 1993 года (он постепенно стал кем-то вроде дворецкого или личного ассистента, выполнявшего множество разнообразных поручений). Именно он был шофером Эмбер Херд на фестивале «Коачелла». И в какой-то момент разговорился с ней «о сюрпризе, который она оставила в постели босса». По его словам, Херд ответила: «Это был ужасный розыгрыш, и все пошло не так» ("a horrible practical joke gone wrong»).

Новое разбирательство между Деппом и Херд тянется с 11 апреля, конца ему пока не видно. Пока что выступают свидетели со стороны Деппа. И, если судить по реакции в социальных сетях, он этот процесс выигрывает. Как подсчитали журналисты, посты с хэштегом #johnnydeppisinnocent - «Джонни Депп невиновен» - набрали 1,4 миллиарда (!) просмотров. А аналогичный хэштег с упоминанием Эмбер Херд - жалкие 600 000.