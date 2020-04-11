Джонни Депп и Эмбер Херд: От любви до избиений, битой посуды, суда и измен с Илоном Маском

Обычно принято употреблять банальное словосочетание «самая красивая пара Голливуда» в отношении Бреда Питта и Анджелины Джоли. Хотя Джонни Депп и Эмбер Херд запросто могли бы составить конкуренцию. Жаль, что быстро разошлись. Прожили вместе всего пару лет, оформили развод в 2017 году и до сих пор разбираются. «Моя ладонь превратилась в кулак»

— Прости, но я тебя не ударяла.

— Ты била меня.

— Я просто дала тебе приличную пощечину. Никто тебя не избивал.

— Не говори мне, что значит быть избитым. Когда у тебя рука сжата в кулак, как это называется?

— Никто тебя не избивал, не знаю, что там было с моей рукой, но ты в порядке, тебя никто не бил, я просто ударила.

Это не сценарий очередной пошлой мелодрамы. Это расшифровка стандартной беседы Эмбер и Джонни. Запись сделана на телефон актрисы и свидетельствует об отношении Херд к мужу. Она называла его тряпкой и слюнтяем, поднимала руку и в общем-то не скрывает это. Некоторое время Депп терпел, а потом предоставил суду 87 видеороликов, на которых жена кидается на него с кулаками.

Да, сейчас пара судится — Джонни подал иск о клевете к Эмбер на 50 миллионов долларов. Причина: невосполнимый репутационный урон после обвинений девушки. После развода актриса заявила, что брак распался из-за агрессии Деппа, отсудила у него за это 7 миллионов долларов по мировому соглашению, а потом написала эмоциональную колонку в Washington Post про абьюзивные отношения. После этого текста и резонанса вокруг него Джонни узнал, что не будет сниматься в новой части «Пиратов Карибского моря». Возможно, все это совпадение, но с работой у актера проблемы, судя по сумме иска к бывшей жене.

Эмбер Херд разделась ради борьбы на равенство полов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чаша

В таких разборках обычно уже не до моральных аспектов. Каждый вываливает на суд общественности как можно больше грязного белья и неизвестных «подвигов» сожителя. Ведь ставки слишком высоки. А потому Депп, которого поначалу можно было бы справедливо заподозрить в ябедничестве и не совсем мужском поведении, отбивается отчаянно, как Джек Воробей. Сначала он сдал суду 87 роликов с агрессивным поведением бывшей жены — записи камер из их дома. Затем всплыли аудиозаписи бесед супругов, где они обсуждают домашний бокс. «Я *** била тебя, не знаю, каким именно было движение моей руки, - признает девушка. - Ты в порядке, я тебе не навредила. Я тебя ударила, но не кулаком». Потом защита актера отыскала бывшую ассистентку Эмбер Херд, которая подтвердила, что зачастую звезда ведет себя неадекватно: кричала, оскорбляла, унижала помощницу, постоянно требовала бесплатную одежду от люксовых брендов, принимала наркотики и галлюциногенные грибы.

В итоге в Сети начал набирать популярность хэштег «СправедливостьДляДжонниДеппа» в поддержку актера. Люди требуют уволить Херд из фильма «Аквамен-2».

Возможно, у Херд была связь с Илоном Маском.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как тебе такое, Илон Маск?

В эпопею Депп-Херд самым неожиданным образом оказались вовлечены и другие ВИП-персоны. Прямо как в кино, в кадр вдруг начали заходить все более и более известные личности. Ну, Лос-Анджелес, что поделать — они там все соседи. Помните же фильм «Однажды в Голливуде»?

Оказалось, что Херд могла изменять мужу с Илоном Маском. Об этом ответственно заявил Депп. Дескать, Эмбер переспала с американским миллиардером «не менее, чем через месяц после их брака» (в 2015 году). Якобы Маск приходил поздно ночью в гости к актрисе в Лос-Анджелесе, пока Депп был не в США.

Затем в поддержку Деппа выступили его бывшие жены — Ванесса Паради и Лори Энн Эллисон. Барышни уверяют, что Джонни никогда не поднимал на них руку, и это вообще не его стиль поведения.

Ванесса Паради вступилась за бывшего мужаФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Джонни Депп — отец моих двоих детей, - напомнила Паради. - Он чувствительный человек, который умеет любить. Я верю всем своим сердцем, что эти возмутительные обвинения — абсолютный нонсенс и неправда. Все то время, что я знаю Джонни, не было ни единого намека на физическое насилие с его стороны. Все эти обвинения кажутся совершенно несопоставимыми с образом того человека, с которым я прожила замечательные 14 лет!

Ну, а Хавьер Бардем, бывший муж Эмбер Херд, заверил, что девушка имеет «токсичную» натуру. Один раз она даже била Хардема межкомнатной дверью. Коллега уверен, что Джонни попал в капкан манипуляторши.

В настоящий момент дамоклов меч навис над актрисой всерьез, ведь если Деппу удастся дожать общественность и суд, доказав, что его оклеветали, блондинке могут запросто впаять три года тюрьмы. Ведь согласно разделу 141 Калифорнийского уголовного кодекса, наказание грозит человеку не только за фальсификацию улик, но и за попытку это сделать. Такая вот любовь.

Хавьер БардемФото: GLOBAL LOOK PRESS

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