К России передом, а к Европе задом

Инфраструктура готового газопровода "Северный поток 2" на севере Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мощности газопровода теперь будут участвовать в программе газификации страны, об этом российский газовый гигант сообщил у себя в телеграм-канале:

«"Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», - отмечают в компании.

Такое решение - обычный анализ рынка. Да, Европа не может резко отказаться от российского газа, но будет делать все, чтобы сделать это как можно скорее, потому и встал вопрос использования уже проложенных труб на благо внутреннего рынка, отметил в беседе с КП генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

- Газификация, всегда казалась неким обременением Газпрому, потому что в малые и средние газопроводы нужно инвестировать достаточно большие деньги. Но сейчас внутренний рынок может оказаться достаточно значимым в ситуации, когда экспорт физически будет сокращаться.

Теперь газификация становится для Газпрома задачей номер 1, считает директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Это выгодно и для самой компании и для жителей страны.

- Внутренний рынок никуда не уйдет, тут никогда не будет никаких санкций. Это с одной стороны. С другой - выигрывают жители Северо-Запада, которые получают газ. Там есть газопроводы, но они всегда носили в первую очередь экспортную направленность и газификация у нас шла вторым этапом.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В то же время, «Газпром» не обрубает отношения с западом. В своем заявлении концерн отмечает, что если немецкая сторона все-таки согласится ввести в эксплуатацию морскую часть трубопровода, то газ все-таки пойдёт в Европу, но с оговорками:

«В работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100% загрузкой. Начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток – 2» возможно будет не ранее 2028 года».

Это заявление носит скорее политический характер, чем практический, отмечает Сергей Пикин. По словам эксперта, реальность показывает, что такое развитие событий уже практически невозможно:

- Скорее стоит задача к 2028 году минимизировать потери от использования других газопроводов. Про «Северный поток-2» уже речи не стоит в принципе. Как проект он похоронен. Может и будет возрожден в будущем, но как это будет, и будет ли вообще, прогнозировать невозможно. Уровень неопределенности просто зашкаливает.

СПРАВКА КП

«Северный поток-2» - газопровод, который проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. Состоит из двух ниток по 1234 км. Его строительство несколько раз останавливалось, в том числе и по политическим причинам, но в конце прошлого года, он все-таки был завершен. Однако, его запуск был заморожен в феврале, а в конце марта стало известно, что компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG будет обанкрочена.

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В случае решения Германии о запуске газопровода, в работу включена может быть только одна ветка, уточнили в компании (подробнее)