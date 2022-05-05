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Политика5 мая 2022 12:15

К России передом, а к Европе задом

Газпром развернул «Северный поток-2». Теперь главный экспортный газопровод будет работать на внутренние нужды страны
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Инфраструктура готового газопровода "Северный поток 2" на севере Германии.

Инфраструктура готового газопровода "Северный поток 2" на севере Германии.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мощности газопровода теперь будут участвовать в программе газификации страны, об этом российский газовый гигант сообщил у себя в телеграм-канале:

«"Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», - отмечают в компании.

Такое решение - обычный анализ рынка. Да, Европа не может резко отказаться от российского газа, но будет делать все, чтобы сделать это как можно скорее, потому и встал вопрос использования уже проложенных труб на благо внутреннего рынка, отметил в беседе с КП генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

- Газификация, всегда казалась неким обременением Газпрому, потому что в малые и средние газопроводы нужно инвестировать достаточно большие деньги. Но сейчас внутренний рынок может оказаться достаточно значимым в ситуации, когда экспорт физически будет сокращаться.

Теперь газификация становится для Газпрома задачей номер 1, считает директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Это выгодно и для самой компании и для жителей страны.

- Внутренний рынок никуда не уйдет, тут никогда не будет никаких санкций. Это с одной стороны. С другой - выигрывают жители Северо-Запада, которые получают газ. Там есть газопроводы, но они всегда носили в первую очередь экспортную направленность и газификация у нас шла вторым этапом.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В то же время, «Газпром» не обрубает отношения с западом. В своем заявлении концерн отмечает, что если немецкая сторона все-таки согласится ввести в эксплуатацию морскую часть трубопровода, то газ все-таки пойдёт в Европу, но с оговорками:

«В работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100% загрузкой. Начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток – 2» возможно будет не ранее 2028 года».

Это заявление носит скорее политический характер, чем практический, отмечает Сергей Пикин. По словам эксперта, реальность показывает, что такое развитие событий уже практически невозможно:

- Скорее стоит задача к 2028 году минимизировать потери от использования других газопроводов. Про «Северный поток-2» уже речи не стоит в принципе. Как проект он похоронен. Может и будет возрожден в будущем, но как это будет, и будет ли вообще, прогнозировать невозможно. Уровень неопределенности просто зашкаливает.

СПРАВКА КП

«Северный поток-2» - газопровод, который проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. Состоит из двух ниток по 1234 км. Его строительство несколько раз останавливалось, в том числе и по политическим причинам, но в конце прошлого года, он все-таки был завершен. Однако, его запуск был заморожен в феврале, а в конце марта стало известно, что компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG будет обанкрочена.

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В случае решения Германии о запуске газопровода, в работу включена может быть только одна ветка, уточнили в компании (подробнее)

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