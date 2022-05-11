Князь Монако Альберт платит супруге 12 млн евро в год за совместное появление на публике

Князь Монако Альберт II с супругой и детьми. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В благородном семействе грандиозный скандал: 44-летняя княгиня Монако Шарлен вынудила своего супруга Альберта II подписать конфиденциальный контракт. По нему Шарлен получит более 12 млн евро за год в обмен на исполнение своих княжеских обязанностей, пишет французский таблоид Voici.

О трудностях, с которыми за последний год столкнулась семья 64-летнего князя Монако, ходит много слухов. Многих удивило и встревожило исчезновение княгини Шарлен. Сначала бывшая пловчиха провела 10 месяцев в Южной Африке после того, как подхватила инфекцию во время благотворительного тура по защите носорогов в дикой природе. До сих пор пресса не знает, чем именно переболела княгиня. После реабилитации на родине в конце прошлого года ее высочество вернулась в Монако, но очень скоро отправилась в клинику в Швейцарии. Источники, приближенные ко дворцу, утверждали, что Шарлен проходит лечение в дорогостоящей лечебнице, где борются с психическими расстройствами состоятельные и высокопоставленные персоны.

Этой весной княгиня вновь появилась на публике. Она сильно похудела, остригла длинные волосы, отдав предпочтение короткой стрижке «пикси».

Вроде бы семья вновь воссоединилась, но подданным не хватало былой искренности. На пасхальных фотографиях, на которых Альберт II вместе с супругой и 7-летними близнецами Габриэллой и Жаком позировали на лужайке, журналисты разглядели изможденную Шарлен и несчастных детей.

После пасхальной фотосессии княгиня стала чаще появляться на публике. Она сопровождала супруга на гоночном турнире Formula E World Championship, затем на турнире по регби Сент-Девот.

Княгиня Монако Шарлен в апреле 2022 г. Фото: EAST NEWS

Французский таблоид утверждает, что Шарлен появляется на публике не безвозмездно. Это подтверждает Paris Match Belgium, добавляя, что Альберт II добровольно платит своей жене, лишь бы та появлялась вместе с ним на мероприятиях. Ежегодно княжество выделяет на расходы правящей фамилии около 45 млн евро, отдельные члены семьи не получают за свои обязанности дополнительных выплат.

За что Альберт платит законной супруге, остается загадкой. Впрочем, имеют место слухи о разводе княжеской четы. Те 10 месяцев, которые они провели в разлуке, стали первым сигналом, что проблема была не в «загадочной болезни», а банальном разрыве отношений.

Теперь подданные ждут, что смогут увидеть княгиню в конце мая на Гран-при Formula 1 и благотворительном бале роз 8 июля.