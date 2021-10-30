Княгиня Монако Шарлен сбежала от мужа в Африку из-за секс-скандалов

У Альбера и Шарлен двое детей - шестилетние близнецы Габриэлла и Жак. Фото: PPE/Global Look Press

Даже в таком тихом и благополучном уголке мира, как Монако, гремят скандалы. В основном они касаются правителя княжества Альбера II - большого любителя красивой жизни и красивых женщин. От этого и страдает.

Многодетный отец

В декабре прошлого года в суд пришла женщина, требующая от 63-летнего князя Альбера II признать себя отцом ее ребенка. Он отказался делать тест ДНК, мол, он женатый порядочный человек, налево не ходит.

Вот только секс-скандал гремит вокруг его имени далеко не в первый раз: журналисты подсчитали, что у Альбера II как минимум еще трое внебрачных детей. Несмотря на самое высокое происхождение, в делах любовных князь демократичен: ему родила и стюардесса Air Frаnce, и официантка нью-йоркского ресторана.

А стюардесса из Того Николь Кост родила от него сына Александра.

Этих отпрысков, кстати, князь признает. Правда, они рождены без брака и не могут претендовать на трон. А в этом году Альбер II стал получать письма от четвертой внебрачной дочки (сейчас ей уже 16 лет) - в них она задается вопросом, почему росла без отца, и удивляется, что он не хочет ее видеть.

Князь старался не давать никаких комментариев, но ситуация повлияла не только на его репутацию, но и на семью. Из княжества бежала его супруга - 43-летняя княгиня Шарлен. Она уже несколько месяцев живет в Южной Африке.

Замуж за ловеласа

В Африку Шарлен подалась не просто так - это ее родина. Там она с детства занималась плаванием и добилась в этом виде спорта немало успехов, собрав коллекцию медалей. Шарлен даже доехала до Олимпийских игр и заняла в них пятое место.

Но главное, спорт помог ей устроить личную жизнь. На одних международных стартах медали на шеи пловчихам вешал именно Альбер II. Между ними завязалось что-то вроде дружбы. На что-то более серьезное Альбер явно не был готов, ведь дело было в 90-е, когда князь вовсю крутил громкие романы с топ-моделью Наоми Кэмпбелл, поп-дивой Кайли Миноуг и фигуристкой Мариной Анисиной. Но спустя шесть лет после знакомства с Шарлен князь решил остепениться. На роль той самой пловчиха отлично подошла: безупречная репутация, привлекательная внешность, вкус. Уже через год спортсменка решила завершить карьеру из-за травмы плеча и переехать к возлюбленному.

У князя было много увлечений, например россиянка Марина Анисина. Фото: Саид ГАДЖИЕВ/Global Look Press

Будущую княгиню буквально заклевали - и одевается она неуместно, и прическа не очень, и манеры слишком простые. Не пара, короче, князю-плейбою. Шарлен все терпела, а в 2010 году пара объявила о помолвке. Тогда-то секс-скандалы грянули с новой силой.

Невеста в слезах

Накануне свадьбы стюардесса Николь Кост заявила, что их отношения с Альбером были не такими короткими, как все думают, и они до сих пор встречаются. Да что там встречаются - Николь даже рассказала, что родила князю еще одного ребенка. Шарлен собрала чемоданы, бросила «Никакой свадьбы не будет!» и уехала. Свита князя поспешила успокоить прессу: невесте нездоровится, вот и отложили торжество. А саму Шарлен буквально поймали за руку, когда она покупала билет до родного Кейптауна в аэропорту Ниццы.

Разумеется, это неофициальная информация: по версии княжества, Шарлен не сбегала из-под венца. Вот только всю свадьбу Шарлен проплакала. Как объясняли приближенные князя, от счастья, ведь она попала в мечту любой девушки планеты.

А впереди пару ждали новые испытания - давления со стороны общественности. Разумеется, по поводу наследников. Шарлен родит только в 2014 году. Зато сразу двоих - близнецов. Девочка Габриэлла и мальчик Жак появились на свет 10 декабря. С тех пор особых скандалов не было, а пресса даже полюбила княгиню.

Развод и отступные

Но в 2021 году Шарлен все-таки не выдержала и вернулась на родину после очередных слухов о внебрачных детях ее мужа. Весной княгиня прибыла в ЮАР - якобы ненадолго погостить. Правда, свидетели ее отъезда рассказывали, что со двора Шарлен бежала в ярости. У Альбера отмолчаться не получилось:

«Она уехала не потому, что злилась на меня или на кого-то еще. Она ехала в Южную Африку, чтобы пересмотреть работу своего фонда там и немного отдохнуть с братом и друзьями. Предполагалось, что это будет всего неделя, максимум - десять дней», - уверял князь.

Но Шарлен подхватила тяжелую инфекцию, из-за которой, по официальным данным, не может вернуться в Европу до сих пор. Летом она перенесла несколько операций. Муж просто так жену не оставил и прилетал в ЮАР с детьми, чтобы навестить Шарлен. А после рассказывал, что княгиня просто мечтает вернуться в Монако и готова буквально поплыть зайцем на каком-нибудь корабле, лишь бы прибыть в Европу. А вот журналисты говорят иное - например, что Шарлен требует развод и отступные в размере 500 миллионов долларов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Осунулась и похудела

Один из последних снимков княгини в Инстаграме. Фото: hshprincesscharlene/Instagram

Поклонников княгини напугал один из ее последних постов в Инстаграме: на фото она в одной из самых известных княжеских тиар погружена в воду по шею, а в подписи - загадочное «Как я родилась в океане, так и океан родился во мне. Я представляю вам и то, и другое». Многие уверены: это загадка и сигнал бедствия. На другом фото Шарлен сидит за столом - заметно похудевшая, бледная и осунувшаяся. При этом княгиня никак не комментирует скандалы вокруг собственного имени.