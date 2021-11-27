Князь Монако развеял слухи о неизлечимой болезни жены

Что касается детей – близнецов Жака и Габриэллы – то, по словам князя, у них все прекрасно. Фото: REUTERS

Тайны семейной жизни князя Монако Альбера II и его супруги, принцессы Шарлен не дают покоя поклонникам монаршей семьи на протяжении последней пары лет. Одни судачат о неминуемом бракоразводном процессе, другие уверены в том, что княгиня не может справиться с продолжительной болезнью.

В начале этого месяца Шарлен вернулась в Монако после долгого отсутствия. Ее затянувшаяся поездка на родину, в ЮАР, дала множество поводов для разговоров о том, что она вообще не вернется к исполнению своих обязанностей. А когда княгиня все же вернулась, монегаски отметили, что она сильно похудела, а ее лицо выглядит уставшим и сильно поблекшим.

Чтобы развеять сомнения о самочувствии своей супруги, Альбер II дал большое интервью. В нем он сообщил, что Шарлен «не страдает какими-либо серьёзными или неизлечимыми заболеваниями», и уверил подданных в том, что им не о чем волноваться: браку правителя ничто не угрожает. Об этом сообщает Paris Match.

Хотя все же здоровье княгини, по признанию князя, не безупречно. «У нее есть проблемы с зубами, носовой перегородкой и пазухой, - признался Альбер II. – Не стану раскрывать врачебную тайну, но скажу, что речь идет о ЛОР-заболевании. Это не онкология, о которой многие говорят, и не осложнения после пластической операции».

Также князь не стал отрицать, что супруга его сильно истощена - и морально, и физически.

- Шарлен очень устала, – сообщил правитель карликового государства. – Ее физическое и душевное состояние оставляет желать лучшего. Оно настолько плохо, что мы решили уехать куда-то на отдых. Моей жене надо сменить обстановку и развеяться.

Что касается детей – близнецов Жака и Габриэллы – то, по словам князя, у них все прекрасно. Они учатся в частной школе, в их классе немного учащихся, так что у педагогов есть возможность индивидуально работать с каждым ребенком.

Но друзья княгини уверены, что ее муж чего-то недоговаривает.

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