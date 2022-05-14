Сотни дворцов, самая большая яхта в мире и имя для самого высокого здания: что оставил после себя президент ОАЭ

Стало известно о кончине одного из богатейших людей в мире, президента Объединенных Арабских Эмиратов и эмира Абу-Даби Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.

О причине смерти 73-летнего политика пока не сообщают.

Свою должность Халифа ибн Заида Аль Нахайяна занял в 2004 году сразу после смерти своего отца Зайеда бин Султана аль-Нахайяна, став вторым президентом ОАЭ.

В 2014 году шейх перенес инсульт и последующую серьезную операцию. После этого он стал появляться на публике все реже, а страной управлял его младший брат Мухаммед бин Зайд Ан-Нахайян, который, судя по всему, теперь официально займет место лидера государства.

У умершего шейха остались вдова, восемь детей и масса других родственников, которым придется после окончания 40-дневного траура в стране озаботиться получением наследства покойного.

А делить там есть что.

Известно, что Халифа ибн Заид Аль Нахайян, чье состояние оценивалось в $150 миллиардов, владел огромным количеством недвижимости по всему миру. В одном лишь Лондоне количество принадлежащих ему зданий доходит почти до полутора сотен.

Самым роскошным его приобретением в британской столице считается особняк Аскот-Плейс, построенный в XVIII веке и расположенный неподалеку от резиденции монархов Соединенного Королевства. Причем в самом особняке с момента его покупки в 1989 году шейх побывал лишь однажды. Правда, провел там целых полдня.

А вот в некоторых своих владениях Халифа ибн Заида Аль Нахайян так никогда и не появился. Например, в вилле, приобретенной около 20 лет назад в Испании примерно за $20-30 миллионов. Тем не менее прислуга в особняке все эти годы держала дом в постоянной готовности к визиту хозяина.

А еще шейху принадлежала самая большая в мире моторная яхта, построенная на одной из немецких верфей в 2013 году. Ее длина равна составу из 12 железнодорожных вагонов и достигает 180 метров.

Кроме того, имя покойного президента носит самое высокое в мире здание – находящаяся в Дубае башня «Бурдж Халифа» высотой в 163 этажа, передает Газета.Ru.

При жизни шейх контролировал порядка 80% добычи нефти в стране, а также управлял одним из самых крупных суверенных фондов благосостояния и курировал инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority.