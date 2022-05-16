Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 мая 2022 года: Канада спасает украинское зерно, британцев обнаружили на «Азовстали», прокурор Словакии прозрел

Российская спецоперация на Украине продолжается.
Фото: Александр КОЦ
Завершается окружение последних, контролируемых Украиной городов ЛНР, Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его данным, в офисе украинского президента известно об упаднических настроениях в котлах на Донбассе, и командиры частей получили негласное указание применять «специальные меры воздействия на тех, кто мыслит о сложении оружия – вплоть до расстрелов». Но сами командиры, под сведениям Мирошника, стремятся уйти вместе с колоннами в сторону Славянска и Краматорска.
Игорь Гуряков, и.о. начальника херсонского СИЗО, рассказал о массовом бунте в изоляторе, о его причинах и последствиях. По данным Гурякова, волнения среди почти трех сотен заключенных спровоцировали представители Службы безопасности Украины, стремившиеся организовать социальный взрыв в Херсоне с большим числом человеческих жертв. Попытка бунта случилась на минувшей неделе. Около 280 заключенных, среди которых было немало проходивших по тяжким статьям, в том числе убийствам, пытались вырываться из СИЗО и прорываться из центра города, где находится следственный изолятор. Сотрудники СИЗО погасили эту попытку вместе с представителями российской военной полиции. Гражданское население не пострадало.
Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, сообщил об обстреле со стороны Украины села Середа в Шебекинском городском округе. Вот что написал губернатор в своем телеграм-канале: «Поселок Середа был обстрелян. Один мирный житель пострадал. Получил осколочное ранение». На минувшей неделе в этой же области пострадало село Солохи. Один человек умер в машине скорой помощи, семеро были ранены. Жителей эвакуировали, один дом был разрушен.
Марош Жилинка, генпрокурор Словакии, заявил, что его ведомство проверит на экстремизм действия человека, нарисовавшего на памятнике советским воинам в городе Пиештяни символ украинского батальона «Азов» (запрещенного в России). Генпрокурор назвал рисунок на памятнике «выражением экстремизма». Жилинка сравнил символ с руной «Волчий крюк» - ее в ходе Второй мировой использовала 2-я танковая дивизия «Рейх» и голландская 34-й добровольческая пехотная дивизия СС «Ландсторм Недерланд». Использование такой символики, по словам главы Генпрокуратуры, нельзя скрывать «под какой-то ложной солидарностью».
Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины, сообщил, что для восстановления больниц, поврежденных или разрушенных во время военной спецоперации на Украине, понадобится боле 1 млрд долларов. По словам главы Минздрава, с конца февраля были повреждены более 600 медучреждений, более сотни больниц разрушены, пострадали 375 аптек. В первую очередь речь идет об объектах в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Показательно, что ранее минздрав Украины запретил продажу и применение в стране почти 40 наименований лекарств из...Белоруссии.
Киев поздравляют с победой на конкурсе «Евровидение-2022». В частности, группу Kalush Orchestra поздравил президент Евросовета Шарль Мишель — в своем Twitter. Он выразил надежду, что в следующем году конкурс пройдет в Киеве. Шестой президент Украины, впрочем, пообещал провести шоу в Мариуполе. Молодец.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала победу Украины «отличным результатом». Ее шеф, премьер Борис Джонсон написал в Twitter, что победа является «явным отражением не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу». В ходе своего выступления Kalush Orchestra нарушила запрет на политические высказывания. В конце номера один из участников группы обратился к аудитории с политическим лозунгом, попросив помощи. А вы у Зеленского попросите, чтобы он вам трансфер в Мариуполь обеспечил — там как раз сидят благодарные британские слушатели.
Не меньше трех британских военных-добровольцев находятся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе «среди сотен солдат». Вот что пишет Express, английское издание: «Как минимум трое — бывшие британские солдаты с опытом Афганистана. Двое — бывшие пехотные капралы,а третий — бывший боевой медик...». Один из этих бывших британских вояк заявил, что он вместе с соотечественниками направился в незалежную еще до начала спецоперации РФ. Он мечтал «присоединиться к украинцам на востоке», ну его с соотечественниками и бросили в Мариуполь. Ему известно как минимум об одном британце, тяжело ранен на «Азовстали».
Оттава хотела бы направить суда в европейские порты для вывоза зерна из Украины. Такое устремление высказала глава канадского МИДа Мелани Жоли: «Мы должны убедиться, что это зерно будет отправлено по всему миру. Если этого не случиться, миллионы людей столкнутся с голодом». Неделей ранее премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна поможет Киеву разработать варианты экспорта зерна, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность.
В ФРГ на конференции министров окружающей среды федеральных земель заявили о необходимости ограничить скорость на немецких автобанах. Причина - необходимость экономить энергию из-за конфликта на Украине. На совещании было заявлено, что ограничение скорости может стать «недорогой, быстро реализуемой и немедленно эффективной мерой». Да переходите сразу на дрова.
Мустафа Мадбули, премьер Египта заявил, что бюджет страны серьезно страдает из-за украинского кризиса. Он заявил, что косвенные последствия кризиса предварительно оцениваются на сумму более $18 млрд. Вот что сказал премьер: «В мае 2021-го баррель нефти стоил $67, сейчас - $112. Тонна пшеницы год назад стоила $270, сейчас - $435 за тонну. Также почти треть туристов год назад была из Украины и России». Что бы сказал на это фараон Тутанхамон, которого нашли как раз сто лет назад?
«Оператор ГТС Украины» принял от «Газпрома» заявку на транзит газа на воскресенье, 15 мая, в объеме 62,7 млн кубических метров. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа - газоизмерительной станции «Суджа». По коридору через ГИС «Сохрановка» заявка не принята. Сутками ранее заявка на вход в ГТС Украины была 64,9 млн куб. м. Киев объявил форс-мажором прием газа для транзита через станцию «Сохрановка». Объяснение — невозможность оперативно-технологического контроля за компрессорной станцией «Новопсков». При том в «Газпроме» заявляют, что «украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме».
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