Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 мая 2022 года: Канада спасает украинское зерно, британцев обнаружили на «Азовстали», прокурор Словакии прозрел

Российская спецоперация на Украине продолжается. Фото: Александр КОЦ

Кольцо вокруг Сверодонецка и Лисичанска смыкается

Завершается окружение последних, контролируемых Украиной городов ЛНР, Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его данным, в офисе украинского президента известно об упаднических настроениях в котлах на Донбассе, и командиры частей получили негласное указание применять «специальные меры воздействия на тех, кто мыслит о сложении оружия – вплоть до расстрелов». Но сами командиры, под сведениям Мирошника, стремятся уйти вместе с колоннами в сторону Славянска и Краматорска.

СБУ спровоцировал бунт заключенных в Херсоне

Игорь Гуряков, и.о. начальника херсонского СИЗО, рассказал о массовом бунте в изоляторе, о его причинах и последствиях. По данным Гурякова, волнения среди почти трех сотен заключенных спровоцировали представители Службы безопасности Украины, стремившиеся организовать социальный взрыв в Херсоне с большим числом человеческих жертв. Попытка бунта случилась на минувшей неделе. Около 280 заключенных, среди которых было немало проходивших по тяжким статьям, в том числе убийствам, пытались вырываться из СИЗО и прорываться из центра города, где находится следственный изолятор. Сотрудники СИЗО погасили эту попытку вместе с представителями российской военной полиции. Гражданское население не пострадало.

ВСУ продолжили обстрелы белгородских сел

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, сообщил об обстреле со стороны Украины села Середа в Шебекинском городском округе. Вот что написал губернатор в своем телеграм-канале: «Поселок Середа был обстрелян. Один мирный житель пострадал. Получил осколочное ранение». На минувшей неделе в этой же области пострадало село Солохи. Один человек умер в машине скорой помощи, семеро были ранены. Жителей эвакуировали, один дом был разрушен.

В Словакии наконец-то рассмотрели нацизм у бандеровцев

Марош Жилинка, генпрокурор Словакии, заявил, что его ведомство проверит на экстремизм действия человека, нарисовавшего на памятнике советским воинам в городе Пиештяни символ украинского батальона «Азов» (запрещенного в России). Генпрокурор назвал рисунок на памятнике «выражением экстремизма». Жилинка сравнил символ с руной «Волчий крюк» - ее в ходе Второй мировой использовала 2-я танковая дивизия «Рейх» и голландская 34-й добровольческая пехотная дивизия СС «Ландсторм Недерланд». Использование такой символики, по словам главы Генпрокуратуры, нельзя скрывать «под какой-то ложной солидарностью».

На восстановление украинских больниц уйдет миллиард?

Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины, сообщил, что для восстановления больниц, поврежденных или разрушенных во время военной спецоперации на Украине, понадобится боле 1 млрд долларов. По словам главы Минздрава, с конца февраля были повреждены более 600 медучреждений, более сотни больниц разрушены, пострадали 375 аптек. В первую очередь речь идет об объектах в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Показательно, что ранее минздрав Украины запретил продажу и применение в стране почти 40 наименований лекарств из...Белоруссии.

Лидеры умиляются победителем Евровидения-2022

Киев поздравляют с победой на конкурсе «Евровидение-2022». В частности, группу Kalush Orchestra поздравил президент Евросовета Шарль Мишель — в своем Twitter. Он выразил надежду, что в следующем году конкурс пройдет в Киеве. Шестой президент Украины, впрочем, пообещал провести шоу в Мариуполе. Молодец.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала победу Украины «отличным результатом». Ее шеф, премьер Борис Джонсон написал в Twitter, что победа является «явным отражением не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу». В ходе своего выступления Kalush Orchestra нарушила запрет на политические высказывания. В конце номера один из участников группы обратился к аудитории с политическим лозунгом, попросив помощи. А вы у Зеленского попросите, чтобы он вам трансфер в Мариуполь обеспечил — там как раз сидят благодарные британские слушатели.

Британцы сидят на «Азовстали»

Не меньше трех британских военных-добровольцев находятся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе «среди сотен солдат». Вот что пишет Express, английское издание: «Как минимум трое — бывшие британские солдаты с опытом Афганистана. Двое — бывшие пехотные капралы,а третий — бывший боевой медик...». Один из этих бывших британских вояк заявил, что он вместе с соотечественниками направился в незалежную еще до начала спецоперации РФ. Он мечтал «присоединиться к украинцам на востоке», ну его с соотечественниками и бросили в Мариуполь. Ему известно как минимум об одном британце, тяжело ранен на «Азовстали».

Канада спасает зерно из незалежной

Оттава хотела бы направить суда в европейские порты для вывоза зерна из Украины. Такое устремление высказала глава канадского МИДа Мелани Жоли: «Мы должны убедиться, что это зерно будет отправлено по всему миру. Если этого не случиться, миллионы людей столкнутся с голодом». Неделей ранее премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна поможет Киеву разработать варианты экспорта зерна, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

В Германии гасят скорость из-за... Украины

В ФРГ на конференции министров окружающей среды федеральных земель заявили о необходимости ограничить скорость на немецких автобанах. Причина - необходимость экономить энергию из-за конфликта на Украине. На совещании было заявлено, что ограничение скорости может стать «недорогой, быстро реализуемой и немедленно эффективной мерой». Да переходите сразу на дрова.

Египет тоже страдает из-за кризиса

Мустафа Мадбули, премьер Египта заявил, что бюджет страны серьезно страдает из-за украинского кризиса. Он заявил, что косвенные последствия кризиса предварительно оцениваются на сумму более $18 млрд. Вот что сказал премьер: «В мае 2021-го баррель нефти стоил $67, сейчас - $112. Тонна пшеницы год назад стоила $270, сейчас - $435 за тонну. Также почти треть туристов год назад была из Украины и России». Что бы сказал на это фараон Тутанхамон, которого нашли как раз сто лет назад?

Украина снижает заявку на прокачку газа

«Оператор ГТС Украины» принял от «Газпрома» заявку на транзит газа на воскресенье, 15 мая, в объеме 62,7 млн кубических метров. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа - газоизмерительной станции «Суджа». По коридору через ГИС «Сохрановка» заявка не принята. Сутками ранее заявка на вход в ГТС Украины была 64,9 млн куб. м. Киев объявил форс-мажором прием газа для транзита через станцию «Сохрановка». Объяснение — невозможность оперативно-технологического контроля за компрессорной станцией «Новопсков». При том в «Газпроме» заявляют, что «украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме».

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