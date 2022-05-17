Серьезные операции и запрет врачей: Юлия Высоцкая сделала признание

Юлия Высоцкая Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Высоцкая держит себя в идеальной форме. Жена Андрея Кончаловского соблюдает строгую диету, занимается спортом и даже голодает на постоянной основе, потому и стройна, как кипарис. Актриса раньше занималась бегом вместе с мужем. Но некоторое время назад здоровье стало подводить именитого режиссера.

Юлия Высоцкая призналась, что ее знаменитый супруг Андрей Кончаловский перенес несколько серьезных операций, после чего врачи запретили ему серьезные физические нагрузки. В их числе оказался и бег. А ведь раньше каждое утро режиссер вместе с актрисой отправлялся на пробежку.

Узнав вердикт медиков мэтр поначалу огорчился, но довольно быстро нашел альтернативу. Он увлекся скандинавской ходьбой, которую впоследствии очень полюбила и сама Юлия.

"Хочется хорошо выглядеть. Я стараюсь держать себя в форме всегда. И, перепробовав, наверное, все на свете, нашла, похоже, идеальную физическую нагрузку для себя. Когда я иду с палками, то чувствую эйфорию, подъем, прилив сил, а не надрыв - «все, я больше не могу, когда это уже закончится». Скандинавская ходьба - это движение, а движение для меня - это жизнь. К тому же спортом такого рода намного интереснее заниматься вместе. Идти, разговаривать или молчать, но вместе", - поведала звезда.

Впрочем, скандинавская ходьба - не единственный секрет стройности Высоцкой. Ранее она рассказывала, что устраивает себе разгрузочные дни. Речь идет о полном отказе от еды. Экадаши проходит в определенный день лунного календаря. Юлия утверждает, что эта индийская аскеза помогает тренировать силу воли.

О том, что она практикуют экадаши, артистка рассказала однажды в программе "Вечерний Ургант", куда пришла как раз на седьмой день своего поста. Актриса принесла Ивану Урганту эклеров, но сама от десерта отказалась. "Я не ела семь дней и выходить из голодания буду завтра вечером", - заявила она.