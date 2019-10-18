"Пошли седьмые сутки": Юлия Высоцкая изнуряет себя экстремальными голодовками

Юлия Высоцкая стала гостьей шоу Ивана Урганта. Для выхода в свет знаменитость выбрала однотонное силуэтное платье-футляр черного оттенка и белые лодочки на шпильках. Однако публику привлек не столько внешний вид 46-летней супруги режиссера Андрея Кончаловского, сколько признание актрисы.

Юлия Высоцкая разместила в блоге серию снимки с передачи "Вечерний Ургант". 17 октября она стала гостьей программы. Выглядела актриса прекрасно, что и отметили подписчики. Звезда поблагодарила публику за теплые отзывы в свой адрес.

Отвечая на вопросы поклонников, Высоцкая подтвердила, что действительно практикует голодание на регулярной основе. Чтобы быть в тонусе и комфортно себя чувствовать, Юлия прибегает к экстремальным методам. Подробнее об этом она рассказала Ивану Урганту.

Когда шоумен предложил звезде попробовать небольшой кусочек торта, то Юлия категорически отказалась. Выяснилось, что артистка сидит на жесткой диете. "Пошли седьмые сутки", - сообщила Юлия в беседе с Иваном.

Ведущий "Вечернего Урганта" поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса. Он предположил, что первым делом она, вероятно, попробует эклер. Но Высоцкая отвергла предположение. По словам звезды, это будут пробиотики, отруби и йогурт домашнего приготовления.

К слову, голодание действительно пошло Юлии на пользу. И без того красивая актриса просто светилась в гостях у Ивана Урганта, который осыпал ее комплиментами. "Как же вы роскошно выглядите!", - восхитился Высоцкой телеведущий.

Не секрет, что актриса практикует экадаши. На одиннадцатый день после полнолуния и новолуния в индуистском календаре наступают особенно благоприятные дни для очищения организма и его восстановления. Юля четко следует ведической традиции, по которой жизненные ритмы нашего тела очень сильно связаны с перемещением Луны. В период экадаши нужно стараться есть не больше одного раза, после полудня. Допускаются все фрукты (свежие и сухие), орехи и масла, сделанные из фруктов, картофель, редис, оливки, гречневая каша, все молочные продукты.