Андрей Кончаловский выставил честное фото Юлии Высоцкой

Кончаловский показал свою пятую жену в домашней обстановке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая считаются одной из самых крепких пар в артистическом мире. У актрисы и телеведущей прекрасная карьера. Ее именитый супруг разместил в блоге редкую фотографию. Режиссер показал свою пятую жену в домашней обстановке. Актриса предстала без макияжа.

Андрей Кончаловский сфотографировал Юлию Высоцкую в тот момент, когда актриса наряжала новогоднюю елку в холле их роскошного загородного особняка на Рублевке. Режиссер показал честный снимок жены.

Поклонники восхитились, что даже дома Высоцкая без макияжа и в обычной одежде все равно выглядит великолепно. Секрет ее красоты довольно прост. Она ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и устраивает дни без еды.

Жена и муза мэтра вот уже 23 года хранит их семейных очаг. Понятно, что за эти годы бывало всякое, актриса сама призналась, что несколько раз они оказывались на грани развода, но сумели сохранить отношения. Высоцкая рассказывала, что режиссер, который старше нее на 37 лет, весьма сложный человек. Спасает от всех жизненных неурядиц осознание, что несмотря ни на что, они друг другу близкие люди.

"Мы родные, как бы это странно ни звучало. И наверное, мы это поняли очень рано, когда встретились. Мы могли бы, наверно, расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться. Эта привязанность - ее невозможно объяснить. Это какая-то невероятная связь. В последнее время я для него Пятачок. Он все время меня куда-то ведет", - откровенничала артистка.

Она также признавалась, что не считает себя счастливой женщиной в прямом понимании этого слова. "Я такая ролевая модель, которая не знает, что такое счастливая женщина. Я такая же, как и все остальные женщины... Бывают дни, когда ты очень счастлив, бывают дни, когда ты очень несчастлив. Бывают дни, когда ты видишь, для чего это, и видишь свет в конце тоннеля, ты понимаешь, про что твоя жизнь и зачем. А бывают дни, когда кажется: «Я больше не хочу ничего с этим миром общего иметь». Все бывает! Жизнь, она и есть жизнь", - делилась Юлия.

Телеведущая как-то заявила, что никогда не будет на всю страну обсуждать подробности частной жизни. "Ни в коем случае. Вообще про мою жизнь никто никогда не узнает. Никаких мемуаров, ничего такого, знаете: «Напишите про то, как я встретила Кончаловского в лифте и как мы жили все наши годы...» Нет, ничего такого не будет»", - сказала, как отрезала, Высоцкая.