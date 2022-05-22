Двойной патриот: Отец Бориса Джонсона оформил французское гражданство

80-летний отец Бориса Джонсона является бывшим членом Европейского парламента Фото: EAST NEWS

Французские СМИ сообщили, что 81-летний Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, получил гражданство Франции. При этом пожилой британец утверждает, что лишь воспользовался правом, данным ему происхождением.

– Дело не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понял, я - француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать была сплошь француженкой, и дедушка тоже. Так что для меня это вопрос требования того, что у меня уже есть, – заявил журналистам новоиспеченный гражданин Франции.

Французские власти информацию подтвердили и заявили, что французский паспорт Стэнли Джонсону вручит консул Франции в Лондоне, передает LeFigaro.

Согласно законам, французы по происхождению не могут претендовать на гражданство, если их семья проживает за границей более 50 лет, не воспользовавшись правами, связанными с гражданством. Но другая статья Гражданского кодекса позволяет этим людям восстановить французское гражданство путем простого заявления, при условии, что они оправдывают «явные культурные, профессиональные, экономические или семейные связи» с Францией.

Корни генеалогического древа Александера Бориса де Пфеффель Джонсона на самом деле простираются сразу в несколько стран.

Отец премьера, Стэнли Джонсон, родился в Британии в 1940 году, но его мать, как и ее родственницы по восходящей линии действительно была француженкой.

Именно от своей прабабки по отцовской линии французской баронессы Марии-Луизы фон Пфеффель Борис Джонсон и унаследовал свою вторую фамилию. Кстати, Мария-Луиза приходилась внучатой племянницей супруги поэта Федора Тютчева Эрнестине Пфеффель и русской великой княгине Елене Павловне, жене великого князя Михаила Павловича, младшего брата российских императоров Александра I и Николая I.

Помимо великой княгини есть у Бориса Джонсона и другая связь с Россией: его прадед по материнской линии, американский ученый-палеограф, родился в еврейской семье, проживавшей в городе Калвария в Российской империи (ныне этот город находится на территории Литвы).

А вот прадед британского премьера – совсем из другой страны: Али Кемаль, турецкий журналист, недолгое время занимавший должность главы министерства внутренних дел в правительстве последнего Великого визиря Османской империи Ахмеда Окдая. Находясь в этой должности, прадед Джонсона дал приказ об аресте будущего основателя современного турецкого государства и первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. А после прихода последнего к власти был казнен по приказу турецкого генерала Нуреддина Коньяра.

Дед Бориса Осман Али сбежал в Соединенное Королевство, где и превратился в Уилфреда Джонсона.

Кстати, свое имя Борис получил в честь русского эмигранта, с которым мать и отец будущего премьера познакомились в Мексике.