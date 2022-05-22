Из-под Харькова в Россию эвакуированы 60 беженцев, 30 собак и три кошки

Жилые районы, где проживали семьи с маленькими детьми, периодически подвергались артиллерийским обстрелам

Военнослужащие Вооруженных Сил России продолжают эвакуировать мирных жителей Харьковской области на территорию России. Эвакуации проводятся по личным обращениям пострадавших от украинских националистов. Госпитализируют также граждан которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте.

Российские военнослужащих под еще непрекращающимися ракетными обстрелами со стороны, подконтрольной украинскому режиму, проводят подомовой обход жителей, заранее изъявивших желание убыть в Россию.

- Жилые районы, где проживали семьи с маленькими детьми, периодически подвергались артиллерийским обстрелам со стороны националистических батальонов и Вооруженных сил Украины. Чтобы в дальнейшем не подвергать опасности свои семьи жители обратились за помощью к военнослужащим Вооруженным силам России, которые безопасно доставили их в нашу страну, - рассказывают в Минобороны России.

За последние сутки российские военнослужащие эвакуировали более 60 беженцев из Харьковской области на территорию Белгородской области. Среди них, в основном, пожилые люди, женщины и дети.

С собой люди забирают самое необходимое и дорогое в надежде потом вернуться в родные дома.

Чаще всего забирают домашних питомцев. Но случается и так, что животные оказываются беспризорными.

Так российским военнослужащим пришлось провести отдельную спецоперацию, чтобы эвакуировать целый питомник домашних животных из пригорода Харькова. Силами военнослужащих были спасены от голодной смерти около 30 собак породы «Американская акита», а также три кошки различных пород, которые потеряли своих хозяев.

Всех животных решили распределить между питомниками в Белгородской области.

КСТАТИ

Все необходимые документы для нахождения в России граждане Украины получают в пограничном пункте в Белгородской области. Одни едут к родственникам, другие размещаются в пункте временного содержания, после чего распределяются по регионам России.

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