Экс-глава «Лукойла» Вагит Алекперов: Эмбарго Евросоюза на российскую нефть станет шоком для всех

Экс-глава «Лукойла» Вагит Алекперов. Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Отказ Евросоюза от российской нефти – «самый негативный сценарий», который «станет шоком для всех». Об этом заявил бывший глава российского нефтяного гиганта «Лукойл» в интервью английской деловой газете Financial Times. В нем миллиардер рассказал не только о санкциях и будущем рынка энергоносителей, но и о своем недавнем уходе из компании.

Мы прочитали интервью и выбрали самое главное.

О САНКЦИЯХ

Введя санкции, западные страны дали четкий сигнал и заявили о своей позиции. Нет необходимости ужесточать их еще сильнее.

О ПОСЛЕДСТВИИ НЕФТЯНОГО ЭМБАРГО ДЛЯ ЕВРОПЫ

Любое решение Евросоюза по ограничению покупок российской нефти станет шоком для всех. Российская нефть незаменима для ЕС: он не сможет ее заместить даже в среднесрочной перспективе.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ РОССИИ

Европейский рынок важен для российских компаний. В случае эмбарго российским нефтяным компаниям придется сокращать добычу и консервировать месторождения, как это было в начале пандемии в 2020 году. Быстро перенаправить поставки из Европы на другие рынки не получится. Строительство инфраструктуры для этого займет годы, особенно в условиях, когда мировая промышленность уже потеряла триллионы долларов инвестиций из-за недавних кризисов. Военные конфликты могут закончиться быстро, а энергетическая конфигурация мира создана десятилетиями инвестиций и трудом многих поколений профессионалов. Нет необходимости подрывать или разрушать ее.

О РОСТЕ ЦЕН НА СЫРЬЕ

Рост цен на нефть после начала спецоперации России на Украине - это не естественный процесс, такой как декарбонизация, и не краткосрочный кризис потребления, как во время пандемии. Это очень серьезный энергетический кризис с негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка.

ОБ УХОДЕ ИЗ «ЛУКОЙЛА»

Вагит Алекперов 13 апреля попал под британские санкции и 21 апреля ушел с поста президента и из совета директоров. На этом посту он проработал почти 30 лет.

Как Алекперов заявил Financial Times, «уйти с поста главы «Лукойла» я решил ради компании, хотя, не буду скрывать, это было печально для меня. Мы видим, что санкции часто носят хаотичный, эмоциональный характер. Они влияют на людей, которые не принимают политических решений, не имеют никакого политического влияния.