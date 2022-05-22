Долихачилась: Ксения Бородина попалась с поддельными "блатными" номерами

Телеведущая Ксения Бородина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Бородина уже не раз попадалась на плагиате: то отзыв о сериале скопирует из Интернета, то чьи-то умные мысли выдаст за свои, то якобы брендовую сумочку купит на "Садоводе". Впрочем, поклонники звезды "Дома-2" к этим маленьким шалостям вполне лояльны: все-таки Ксения не научные программы ведет, а посидеть на бревне можно и с подделками, и с цитатами великих людей.

Однако, на этот раз Бородина присвоила себе нечто, совсем к ней не относящееся: ведущая "Дома-2" вдруг стала сотрудницей Управделами Президента РФ. Но к карьерному росту это отношения не имеет.

По информации телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", телеведущей заинтересовались люди в погонах.

- Сотрудники ФСО подозревают ведущую в дискредитации органов безопасности. Все дело в авторамке, которую владелица нацепила на бамперы авто, - сообщил канал. - Еще недавно госпожа Бородина лихачила с рекламой техцентра на ободке номера. Теперь там красуется надпись «ФГБУ АТК УД Президента РФ», будто машина числится на балансе Автотранспортного комбината Управделами Президента России. Чтобы не допустить новой трагедии и избавить себя от шумихи в СМИ с заголовками вроде «Машина с ФСОшными рамками сбила пешехода!», ГИБДД занялось «профилактикой». А сотрудники ФСО, изучив биографию и список нарушений Бородиной, тоже решили избавить телеведущую от всех ассоциации с такой уважаемой организацией как «АТК УД». Дискредитация органов может вылиться в реальную статью УК РФ.

Автомобиль Бородиной якобы числится на балансе Автотранспортного комбината Управделами Президента России.

Привели источники и количество нарушений Бородиной: так, с начала года звезда телестройки накатала 77 штрафов, большинство за превышение скорости; в 2021 году - 467 нарушений; в 2020-м - 388.

Оказалось, телеграм-каналу не показалось. Сайт KP.RU проверил эту информацию, и действительно, на камерах видеонаблюдения автомобиль Бородиной не раз засветился с "президентской" рамкой. А сумма штрафов Ксении Омаровой (настоящая фамилия Бородиной. - Ред.) за последние годы составила 96 тысяч рублей. Нарушает как сама ведущая, так и ее водители или спутники: в "письмах счастья" есть и превышение скорости (много!), и несоблюдение знаков, и нелегальная парковка. Но любительнице погонять надо отдать должное: все штрафы на сегодняшний день у нее оплачены.

Нарушает как сама Ксения, так и ее спутники.

А вот "уголовка" за рамки телеведущей вряд ли грозит.

- Я не вижу здесь уголовной ответственности за дискредитацию, поскольку нет самого умысла на это: реальные автомобили чиновников регулярно становятся нарушителями и даже участниками ДТП, - поделился с KP.RU звездный адвокат Андрей Алешкин. - Установившего рамки-обманки водителя ждет протокол по ч.2 ст.12.2 КоАП "Управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение". За это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца.

Адвокат Андрей Алешкин.

Кроме того, по словам адвоката, каких-то гарантированных преимуществ на дороге такие "блатные" номера не дают, но вводят в заблуждение других водителей и даже сотрудников ГИББД.

- Из-за этого дорожные полицейские могут ослабить бдительность или вовсе не обратить внимание на мелкое нарушение, - считает адвокат.

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