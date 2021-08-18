Ксения Бородина после развода оставила мужа ни с чем

Старшую дочь Марусю телеведущая родила от бизнесмена Юрия Будагова, младшую Тею - от Омарова. Фото: borodylia/Instagram

38-летняя телеведущая Ксения Бородина развелась со своим мужем Курбаном Омаровым после шести лет совместной жизни. За годы супружества это была уже третья их попытка разойтись. На этот раз звезда «Дома-2» довела дело до конца. Супруги поставили точку в своем браке, однако продолжают делить в суде совместно нажитое имущество.

Отец - криминальный авторитет

В спутники Ксения Бородина чаще всего выбирает горячих парней. И признается, что непроизвольно в каждом избраннике видит своего отца. А он был ни много ни мало криминальным авторитетом. Отец Ксении Ким Амоев (его фамилию она носила до замужества; Бородина - фамилия мамы, которую телеведущая взяла как сценическую) входил в окружение известного вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна). В открытых источниках даже сообщалось, что он был дальним родственником «короля преступного мира». Ксения редко видела родителя - он бросил семью. Мама будущей телезвезды Инна Бородина перепоручила дочь бабушке, а сама вышла замуж за богатого итальянского бизнесмена и уехала жить в Италию.

Ксения спустя годы винила своего родного отца в том, что у нее не получается найти нормального спутника жизни: «Наверное, у меня из-за отца с мужчинами не складывается. Я им не доверяю». Между тем отчим-итальянец многое для нее делал: пристроил в частную английскую школу, предлагал оплатить обучение в любом вузе Европы, но она устроилась редактором в скандальное телешоу «Окна». Ее уверенность перед камерами отметил первый продюсер проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров. Он пригласил Бородину вести самую известную телестройку России.

Смерть любимого

По иронии судьбы первые соведущие «Дома-2», две Ксении (Бородина и Собчак) делили одного парня - солиста популярной в нулевые группы «Динамит» Леонида Нерушенко. Собчак с ним встречалась и на свою голову познакомила бойфренда с коллегой. Бородина собиралась за Нерушенко замуж и случившуюся накануне свадьбы трагедию - жених разбился на мотоцикле - переживала тяжело.

И все же, подгоняемая страхом одиночества, Ксения в скором времени откликнулась на ухаживания бизнесмена Юрия Будагова. Юрист, не откладывая, предложил Бородиной руку и сердце. Для свадьбы выбрали счастливый день - «три восьмерки»: 08.08.2008 года. Через месяц после рождения дочки Маруси телеведущая вышла на работу. Постоянная занятость раздражала консервативного мужа.

- Юра ревновал и без повода, - после развода делилась Бородина. - В первую же брачную ночь закатил истерику - ему показалось, что на свадьбе я с кем-то флиртовала. Обозвал проституткой и выгнал из дома. Когда была на третьем месяце беременности, собралась с подружкой в ресторан - новый конфликт. «Беременными в ресторан ходят только шалавы. Ты такая, и подруги у тебя такие», - разорался и пошел на паркинг с битой лупить мою машину. На меня тоже замахивался…

Бывший муж финансово поддерживает общую дочку Марусю, иногда с ней встречается. Обе его учрежденные фирмы со временем разорились, тогда как непотопляемая Бородина продолжает бороздить телеэфиры.

С очередным участником «Дома-2» Михаилом Терехиным светская львица жила два года. Он в прошлом полицейский (как писали в прессе, был уволен за взятку) тоже поднимал на нее руку. Зато дагестанец Курбан Омаров был нежен и заботлив. Он-то повел теледиву под венец в 2015 году. На свадьбу, сыгранную спешно (поскольку Бородина уже носила под сердцем второго ребенка, дочку Теону), потратили 12 млн рублей.

Отпуск с Самбурской

Бородина привыкла отдыхать на дорогих курортах.Только за недавний отпуск в Турции заплатила 2 млн рублей. Фото: borodylia/Instagram

Любвеобильность избранника ведущая ощутила уже на первом году брака. Сидела беременной, а мужа засняли на море в Италии с актрисой Настасьей Самбурской. Позже его видели в компании моделей. Ксения и сама признала, что супруг причинил ей боль.

«12 декабря 2015-го я запомнила на всю жизнь. Муж пришел домой в 7 утра с очередной тусовки, а мне оставалось 10 дней до родов. Я жила в розовых очках, была беременна и верила мужу, думала, вот родится Тея и закончатся его тусовки, он возьмет на руки дочь и образумится. Но этого не произошло, ему больше нравится делать одну фотографию в неделю для подписчиков и уезжать через пять минут», - в сердцах написала тогда телеведущая в соцсетях.

Осенью 2016 года московский суд принял ее заявление о расторжении брака. Но через несколько недель истица его забрала, решив сохранить семью ради дочки.

В 2019 году супруги вновь оказались на грани расставания, когда сербская модель Сорайя Вучелич заявила, что уже несколько лет является любовницей Омарова. Терпение Бородиной некоторые сравнивали со всепрощением Наташи Королевой, которая мирится со своим супругом даже после очевидных для публики измен. А позиционирующий себя как мачо Омаров хвастался в Инстаграме, что не видит ничего противоестественного в сексе на стороне:

- Есть тело, необязательно даже знать, как это тело зовут, есть возможность - вперед!

Супруги частенько бурно выясняли отношения (со слов Омарова, разбили не одну кухню). И если сначала Бородина пыталась сохранять хрупкий мир с мужем, то в этот раз заняла агрессивную позицию. В ответ на просьбы поклонников помириться отреагировала остро: «Прощайте всё, терпите, сохраняйте! Чтобы перед соседями было не стыдно! Чтобы дети потом выросли, а вы им сказали: «Я ради тебя с отцом жила». Нравится - живите так. Я не хочу!»

Зарабатывает на популярности жены

Из этого дома стоимостью 50 млн рублей Ксения и выгнала мужа Курбана. Фото: zimamoscow/Instagram

За месяц до известия о разводе папарацци сняли Курбана с выпускницей «Дома-2» Татой Блюменкранц. После шумихи Бородина и подала заявление о разводе. Но что переполнило чашу терпения, до конца неясно. Некоторым показалось, что она устала терпеть безденежье мужа.

- Ксюша очень боялась остаться одна и торопилась выйти замуж. Омаров был из серии лишь бы с кем, только не одной, - сказал бывший участник реалити-шоу Рустам Солнцев. С его слов, некоторое время Омаров морочил людям голову, рассказывая, что у него есть некий бизнес.

- А потом оказалось, что бизнес - фейковый, и доходы тоже фейковые, - сказал Солнцев. - А вообще он просто блогер, причем раскрутившийся за счет популярности жены.

Бородина всегда отказывалась от ответов на вопрос по поводу заработков ее супруга. Считалось, что добытчик в семье именно она. Однако пандемия сказалась на доходах звезды. Она закрыла все свои фирмы (салон красоты и развлекательные центры) из-за нерентабельности. И, вполне возможно, что если раньше заработок мужа ее не волновал, то теперь захотелось полноценной поддержки. После переезда «Дома-2» на другой канал ее гонорар упал с двух млн руб. до 1 млн в месяц. А жить Ксения привыкла с шиком, тратя только на десятидневный отдых в Турции, с ее слов, по 2 млн руб.

Как сказано в открытых источниках, Омаров был в числе учредителей в общей сложности шести фирм, но на плаву осталась только одна, и та некоммерческая, - Музей танца «Лезгинка» в Махачкале. Открывал Омаров на базе фирмы бренда женской одежды Бородиной свой бренд мужской одежды, но дело не пошло, и производственные помещения закрылись.

Оба супруга сделали ставку на соцсети, где Бородина, по данным Forbes, за прошлый год получила на рекламе около 770 тысяч долларов (это более 55 миллионов рублей). Курбан на своем разводе тоже «кует железо», он вышел в лидирующие позиции по рейтингу. К слову, недавно Омаров взял в банке кредит под свой проект в интернете. Рассчитывает его окупить и заработать. Так что готов на любые ухищрения, лишь бы не потерять, а увеличить рейтинг своей страницы в сетях.

Друзья до последнего надеялись, что оба супруга перекипят и отменят развод.

- Я сперва, прочитав про их развод, решил, что семейная трагедия, позвонил выразить Ксении сочувствие, - сообщил «КП» знакомый Бородиной. - А она посмеялась, мол, ничего страшного не случилось, расслабься, все в порядке.

Однако на этот раз телеведущая решила все-таки расстаться с блудным мужем. Накануне развода на вопрос поклонников, есть ли хоть один процент, что она простит Курбана, Ксения ответила:

- При таких обстоятельствах, которые у меня сложились, там не то чтобы 1%, никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному и жизнь такая штука. Но нет.

Всю недвижимость закрепила за собой

Интерьеры в особняке звезды оформлены в светлых тонах. Фото: borodylia/Instagram

Основное финансовое вложение семьи - особняк площадью 216 квадратных метров стоимостью 50 млн руб. в элитном подмосковном поселке, приобретен во время брака. Ремонт в жилище телеведущая делала примерно год назад, потратив не менее 10 млн руб. Все, что куплено в браке, делится пополам. Однако еще до развода телеведущая переписала этот дом на маму, тем самым выведя его из раздела. Из этого дома Омаров съехал.

В браке телезвезда приобрела 2 квартиры для подрастающих дочек. Кроме того, до замужества у Бородиной уже была двухкомнатная элитная квартира на Мичуринском проспекте (она под раздел не попадает).

Год назад Ксения отремонтировала загородный дом, потратив на это 10 млн рублей. Фото: borodylia/Instagram

- Если будет выяснено, что муж не давал письменного согласия на то, чтобы загородный дом отошел теще, то эту сделку можно оспорить в суде. По закону согласие второго супруга на сделки с недвижимостью обязательно, - высказался юрист Дмитрий Кузьмичев. - С другой стороны, вряд ли бы кто-то согласился оформить сделку с квартирой без письменного согласия мужа, такую ответственность мало кто возьмет - чревато. Скорее всего, Курбан давал согласие - делал так, как сказала ему жена.

- Да, все нажитое в браке, независимо от того, кто больше зарабатывал, делится пополам. Но в этом конкретном случае мужу ничего не светит. Омаров выходит из развода на нуле, - рассказал «КП» другой адвокат, знакомый с ситуацией. - Бородина подгребла под себя всю недвижимость и, видя, что в любой момент брак рухнет, все финансы замкнула на себе. Конечно, он может попробовать зарабатывать и без жены, но в его активе лишь его собственная небольшая квартира на окраине Москвы. А она женщина с крупным состоянием. Ему развод невыгоден.