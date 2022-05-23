Военная спецоперация на Украине 23 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 мая 2022 года.

Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила о ликвидации агента Службы безопасности Украины (СБУ), который собирал данные о дислокации российских Вооруженных сил и передавал их своим кураторам.

Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Российские войска обнаружили в городе Рубежное Луганской области украинский учебник истории, в котором не нашлось места упоминанию Великой Отечественной войны.

Российская авиация за минувшие сутки ликвидировала более 210 украинских националистов и вывела из строя 38 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман.