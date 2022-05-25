Санкции на грудь: Россия столкнулась с нехваткой силиконовых имплантов

Клиники уже повысили цены, но клиентки все равно встают в очередь на операцию - сделать, «пока есть». Фото: Shutterstock

Пошли слухи: из-за санкций в страну запретили ввоз грудных имплантов. Как теперь наводить красоту, а самое главное, восстанавливаться после сложных операций? Хирурги на слухи реагируют оперативно: цены выросли где вдвое, а где втрое. И все равно в клиниках ажиотаж. Люди стремятся сделать операцию «пока можно». Стоит ли так волноваться? «Комсомолка» поговорила с двумя экспертами: хирургом, специализирующимся на маммопластике, доцентом кафедры пластической хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Дмитрием Мельниковым и пластическим и челюстно-лицевым хирургом, кандидатом медицинских наук, основателем одного из центров инновационной медицины Амжадом Аль-Юсефом.

Вместо Европы повезем из Бразилии

- До санкций найти импланты было просто. Мы заказывали нужный размер и текстуру. Сейчас приходится брать то, что есть. Выбора практически не осталось, - говорит хирург

Амжад Аль-Юсеф. - Сложно найти нужные размеры грудных имплантов. На рынке есть американские и бразильские варианты, продукция из Европы. С бразильскими имплантами ситуация сейчас чуть получше, но логистические пути сильно усложнились, поэтому работаем так: если нужный имплант есть, то фирма нам отзванивается, мол, импланты пришли, забирайте.

Пластический хирург Дмитрий Мельников более оптимистичен в оценке текущей ситуации.

- Я преимущественно работаю с одним дистрибьютором из Европы и с еще одним из Южной Америки. Все поставщики спокойны и говорят о том, что импланты идут в прежнем объеме, - говорит Дмитрий Мельников. - Был сложный момент, когда санкции только начали вводить, и многие иностранные компании спешно уходили с российского рынка. Это было время сильного ажиотажа на рынке, причем даже с желанием некоторых хирургов спекулировать на этой теме. Тогда со складов стали выгребать все импланты не под конкретных пациентов, а просто брали все что есть. Ходили слухи, что даже кто-то собирался продавать импланты дороже, когда настанет время, что их в доступе не будет.

Импланты для молочных желез очень востребованы в России. Около 90 процентов всех операций, которые проводит хирург Дмитрий Мельников, проходят с их использованием, а это по четыре-пять операций в день.

- Моя персональная практика строится из соотношения 60 процентов - операции эстетические, а 40 - это реконструкция молочных желез, в частности, после операций по онкологии и травм, при которых пострадала грудь и тело, - говорит Дмитрий Мельников.

С ягодицами - беда

Однако если увеличить или восстановить грудь у нас в стране сейчас можно, то вот с нижней частью тела работать придется в спортзале. В России полностью исчезли импланты для операций по изменению формы ягодиц.

- Подобная операция - не самая популярная, - говорит пластический хирург Амджад Аль-Юсеф. - Импланты для ягодиц в Россию перестали заво-

зить из-за сложностей с логистикой и из-за того, что с изменением курса валют они подорожали. Те, которые были в доступе, клиники пластической хирургии быстро раскупили, и сейчас поставщик говорит, что логистика нарушена полностью и приво-

зить такие импланты из Европы больше нет возможности. Ищут новые пути, но пока что перспективы не самые оптимистичные.

А как же импортозамещение?

Теоретически наладить производство имплантов в России возможно, но организацию нужно начинать с нуля. Это и строительство заводов, и изучение мировых технологий по производству. Эксперты сходятся во мнении, что пройдет много лет, прежде чем у нас появятся российские импланты, которые будут вызывать доверие у наших же потребителей.

- Помимо преодоления бюрократических регистрационных вопросов, нужно будет пройти и клинические испытания, чтобы понять, как импланты будут жить и вести себя в теле и что с ними будет со временем. Нам нужно минимум 10 лет, чтобы понять, насколько имплант хорош, - считает Амджад Аль-Юсеф.

По мнению Дмитрия Мельникова, хорошо бы иметь свое производство имплантов в стране, однако это действительно сложный технологический процесс. Сначала продукт тестируется на скручивания, на разрыв, затем проверяется, как продукт ведет себя в тканях, идут клинические испытания, и на всех этапах возникают моменты, которые требуют доработки.

- Около двадцати пяти лет назад уже была попытка создать отечественные импланты в Научно-исследовательском институте резиновых и латексных изделий, - вспоминает Дмитрий Мельников. - Качество получилось не очень хорошее, товар не был конкурентоспособен на рынке, с тех пор замахнуться на новые разработки не решались.

В ТЕМУ

Вырастим сами в биореакторах?

- Что бы вы сказали женщинам, которых пугают заявления пластических хирургов: мол, из-за санкций начался дефицит, и с восстановлением груди будут серьезные проблемы? - спросили мы у хирурга Азиза Зикиряходжаева.

- Во-первых, я бы не сказал, что на рынке сейчас тотальный дефицит искусственных имплантов. Например, в нашем институте никакой нехватки на сегодняшний день не ощущается. С другой стороны, современная хирургия позволяет восстановить молочную железу независимо от того, есть импланты или нет. Можно использовать большое количество других методик. Плюс сейчас развиваются новые технологии в биоинженерии. Не за горами, я думаю, выращивание ткани для молочной железы из отдельных клеток в биореакторах.