Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 мая 2022 года: Как поступят с 8 тысячами украинских пленных, что можно купить за рубли в Запорожье и Херсоне, украинских беженцев в Польше держат за рабов

У здания администрации освобожденного города Светлодарск. Фото: REUTERS

8 тысяч пленных на Донбассе — как с ними поступят?

Родион Мирошник, посол ЛНР в РФ, сообщил, что в Донецкой и Луганской народных республиках к 26 мая скопилось до 8 тысяч военнопленных из Украины. Большая их часть – в изоляторах и больницах на территории ДНР. По словам Мирошника, для республик такая цифра – уже велика. А к ней каждый день добавляются еще сотни сдавшихся в плен бойцов ВСУ. О том, будут ли осуждены украинские военнопленные, станут ли их привлекать для восстановления городов двух республик Донбасса или возможен их обмен, информации из силовых или гражданских структур в зоне спецоперации не поступало.

Чем обернется принятие Украины в Евросоюз

Николай Кобринец, глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ заявил, что последствия членства Украины в Евросоюзе для безопасности России сопоставимы со вступлением Киева в северо-атлантический альянс. По его словам, Москва ответит на подобное развитие событий «всеми доступными средствами». Кобринец указал, что из-за конфронтационной риторики ЕС уже мало отличим от НАТО: «Существенной разницы между тем, куда будут пытаться затянуть соседнюю с нами Украину — в НАТО или в ЕС — по большому счету нет. Это по сути, две стороны одной и той же антироссийской «медали»». Такой была реакция на заявление Олега Николенко, спикера украинского МИДа о том, что Киев настаивает на получении статуса кандидата на вступление в ЕС уже в июне, заручившись поддержкой ряда европейских стран. Ну да, кроме незалежной «защищать евроценности» некому. От слова «совсем»

Зачем ускорять операцию на севере ДНР

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, заявил, что операцию на севере ДНР нужно ускорять. Связано это, в том числе, с тем, что киевские власти перекрыли воду для Донецка, Макеевки, Горловки. Пушилин полагает, что если у Киева появится возможность взорвать любые узлы водообеспечения, то он это сделает непременно. Следует отметить, что подразделения республики вошли на территорию Херсонской, Запорожской и Харьковской области Украины. Операция по водоснабжению и орошению набирает обороты.

Что в Херсонской области можно купить за рубли

В херсонском Геническе открылись первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях. А в июне власти райадминистрации планируют рассчитывать и зарплатный фонд в рублях. На АЗС в Геническе выставлены цены в рублях – 66 рублей за литр А-92. Надпись на колонке «гривна» заклеена и поверх счетчика от руки подписано «руб.». По словам сотрудника заправки, «оплата идет и в рублях, и в гривнах, у кого что есть». «Отмечается, что перебоев с поставками бензина нет. На двойную систему оплаты перешли и аптеки, на входе в которые установлена табличка «принимаем в рублях и гривнах». В обороте достаточно средств в обоих валютах и большинство наименований лекарств в наличии. Ранее стало известно, что в Херсонской области впервые стали официально продавать сим-карты с кодом России +7. Из Киева звонить будут вряд ли.

Чей бизнес нарушили ракетные удары по заводу «Мотор Сич»?

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области сообщил, что украинскому и турецкому ВПК придется пересмотреть планы после того, как ударом высокоточных ракет были поражены цеха завода «Мотор Сич». По его данным, Анкара заказала на данном предприятии более 30 авиадвигателей АИ-450 и АИ-450Т для десятков ударных беспилотников. Причем турецкая сторона уже заплатила около 7 млн долларов и производство было в разгаре. Отгрузка должна была состояться вскоре. Теперь представителям ВПК двух стран и украинскому оборонному ведомству придется подкорректировать свои бизнес-планы ВПК. Кроме движков для беспилотников на «Мотор Сич» выпускали и авиадвигатели для боевой авиации ВВС. Впёрочем, авиацию эту вскоре днем с огнем не сыщешь.

Китай желает урегулирования конфликта на Украине

Ван И, глава МИДа КНР, заявил, что все заинтересованные стороны должны прилагать усилия к урегулированию конфликта вокруг Украины мирным путем. То есть посредством переговоров. А не нагнетать напряженность. Вот что заявил Ван И в телефонной беседе с французским коллегой Катрин Колонна: «Важно, чтобы все стороны прилагали совместные усилия и делали больше того, что способствует установлению мира и продвижению переговоров, а не подливали масла в огонь». Отметив, что «ситуация в районе конфликта усложняется» министр внешних сношений Поднебесной уточнил, что «Китай будет продолжать играть конструктивную роль, действуя своими методами». Кто-нибудь знает, что это за методы?

Что Сеул поставляет Киеву

Южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Минобороны сообщает, что Сеул отправит Киеву маски для противогазов и фильтры. Это третий пакет помощи незалежной. И он призван защитить «воинов света» от «химической, биологической, радиологической» опасности. Эти поставки на $1,18 млн долларов должны прибыть на Украину в следующем месяце. В марте и апреле Южная Корея уже посылала нелетальную военную помощь: пуленепробиваемые жилеты, шлемы, медикаменты и продукты питания. К отправке оружия Украине в Сеуле относятся по-прежнему с осторожностью. Ну а противогазы то им зачем? Ну разве что сами в своих биолабораториях пробирки с американскими смесями побьют по пьяной лавочке…

Украинских беженцев в Польше держат за рабов

Украинские беженцы в Польше при трудоустройстве сталкиваются с массой проблем и штрафами. По данным уполномоченного польского правительства по делам беженцев Павла Шефернакера, около 100 тысяч трудоспособных украинцев смогли устроиться на работу в Польше. Но новые работники стали сталкиваться с урезанием зарплаты или ее задержкой - недоплачивают по 50-100-200 злотых. За жилье дерут по 450 злотых, а там то душ протекает, то унитаз. Украинцев берут на низкооплачиваемую и грязную работу, на которую сами поляки идти не хотят – например, на рыбзаводы. И уже зафиксированы случаи, что при увольнении украинцам последнюю зарплату не выдавали. Интересные люди, вы же сами так стремились в эту свободную Европу, с 2014-го…

Шольц в очередной раз подыгрывает Киеву

Олаф Шольц заявил, что коллективный Запад и Украина не примут условий мира, которые попытается навязать Москва. Канцлер ФРГ о непринятии мирных предложений со стороны России высказался на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Так и сказал: «Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем». Ну вроде бы дедушке нынешнего канцлера, генералу СС, уже однажды объяснили все доступно – так нет же, и внук опять решил наступить на те же грабли.

Киев шантажирует Будапешт

Елена Зеркаль, советник министра энергетики Украины заявила, что у Киева есть рычаг - нефтепровод «Дружба». Это если непокорная Венгрия все-таки не захочет отказаться от российской нефти. «Очень уместно было бы, если бы с этим нефтепроводом что-то случилось, - откровенничала Зеркаль, - Но это в руках правительства и президента». По ее словам, украинским властям надо решить, действительно ли Киев хочет вести диалог с премьером Виктором Орбаном, «на том языке, который он понимает» и который он навязывает ЕС - или пока на Банковой к этому не готовы. При том ранее сообщалось, что Киев решил продлить соглашение с Будапештом об импорте газа до марта 2023 года. Ну, какая энергетика на Украине – такие и советники, их среди уволенных коллекторов набирают, что ли?

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